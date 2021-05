Κόσμος

Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Το βίντεο που ανέβασε μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα

Στο βίντεο κυριαρχούν οι εικόνες από την επίσκεψή του στην Θράκη.

Με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 39 δευτερολέπτων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «αποχαιρέτησε» την Ελλάδα μετά τη διήμερη επίσκεψή του.



Το βίντεο, το οποίο έχει υπότιτλους στα αγγλικά και τον ίδιο αφηγητή στην τουρκική γλώσσα, στο μεγαλύτερο μέρος του έχει πλάνα από την επίσκεψη του στην Θράκη την περασμένη Κυριακή.



Ωστόσο, το βίντεο περιλαμβάνει και πλάνα από την επίσκεψη στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, αλλά και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τσαβούσογλου, στην αρχή του βίντεο, λέει πόσο χαρούμενος είναι που επισκέφτηκε την Ελλάδα μετά από 5 χρόνια και ευχαριστεί προσωπικά τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών για την πρόσκληση.



Στην συνέχεια ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν με την ελληνική πλευρά και μάλιστα τονίζει ότι οι συνομιλίες με την Αθήνα θα πρέπει να συνεχιστούν υπό τους όρους καλής γειτονίας και σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο, θέμα που εξ αρχής είχε θέσει επί τάπητος η ελληνική μεριά.

Δείτε το βίντεο:

— Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2021

