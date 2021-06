Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: η ΕΕ προχωρά στην έκδοση κοινού χρέους!

Ιστορική διαδικασία για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο με σκοπό να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας.

Η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να αρχίσει, και θα το πράξει τον Ιούνιο, την ιστορική διαδικασία έκδοσης κοινού χρέους για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο με σκοπό να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες βράδυ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο θεσμός, ο οποίος εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, ανέφερε πως «έλαβε επίσημα ειδοποιήσεις έγκρισης από το σύνολο των 27, κάτι που επιτρέπει στην (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή να διαθέσει ομόλογα εξ ονόματος της ΕΕ στις αγορές κεφαλαίων».

Το σχέδιο ανάκαμψης, ή «Next Generation EU», όπως αποκαλείται στην ανακοίνωση, «ξεκινά αύριο!» (σ.σ. σήμερα Τρίτη), καθώς «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση», συνόψισε με ικανοποίηση στο κείμενο ο Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από τον Ιανουάριο.

Συνολικά, αναμένεται να χορηγηθούν 672 δισεκ. ευρώ σε ενισχύσεις ή δάνεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου ανάκαμψης ύψους 750 δισεκ. ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί με την έκδοση κοινού χρέους, γεγονός χωρίς προηγούμενο, που αποκαλείται ενσάρκωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

«Συγκεκριμένα, η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή ξεκινά την 1η Ιουνίου (σ.σ. σήμερα Τρίτη) τη διαδικασία έκδοσης χρέους με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ευρωπαϊκών τραπεζών, και η διάθεση των τίτλων θα γίνει εντός του μήνα», είπε χθες Δευτέρα ο γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Echos.

Το ύψος της πρώτης έκδοσης αναμένεται να είναι «γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως «η όρεξη της αγοράς αναμένεται να είναι μεγάλη και τα επιτόκια πολύ ευνοϊκά».

Την περασμένη Πέμπτη τα κοινοβούλια της Αυστρίας και της Πολωνίας ενέκριναν τον μηχανισμό έκδοσης κοινού χρέους, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επικύρωσης.

Η εφαρμογή του σχεδίου, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2020 έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, έχει επικριθεί επανειλημμένα για τη βραδύτητά της. Οι πρώτες εκταμιεύσεις, που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επενδύσεων των κρατών μελών στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης, προβλέπεται να γίνουν στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη του Ιουλίου. Θα πρόκειται για προχρηματοδοτήσεις που θα αντιπροσωπεύουν το 13% των συνολικών ενισχύσεων. Η εκταμίευσή τους θα διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Οι χώρες της ΕΕ άρχισαν να υποβάλουν στα τέλη Απριλίου τα εθνικά τους σχέδια επενδύσεων, που είναι συνδεδεμένα με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις. Πλέον 22 από τα 27 μέλη έχουν καταθέσει τα σχέδιά τους στην Κομισιόν, που έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών για να τα μελετήσει και να τα εγκρίνει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει κατόπιν έναν μήνα για να δώσει το δικό του πράσινο φως.

Η Ισπανία και η Ιταλία αναμένεται να είναι οι χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο, με χορηγήσεις περίπου 70 δισεκ. ευρώ για την καθεμιά, ακολουθούμενες από τη Γαλλία (περίπου 40 δισεκ. ευρώ).

Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια αυτά θα επιτρέψουν να προχωρήσουν προγράμματα όπως η ανακαίνιση κτιρίων προκειμένου να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικά, η δημιουργία δικτύων ταχυφορτιστών και φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας, υποδομών αποθήκευσης δεδομένων, κ.ο.κ.

