Απόπειρα αρπαγής στη Ραφήνα - μητέρα 13χρονης: ήταν η δεύτερη φορά που την προσέγγισε (βίντεο)

Η μητέρα της 13χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια της κόρης της και έκανε γνωστό ότι την είχε προσεγγίσει ξανά πριν από ένα μήνα!

Συγκλονίζει η απόπειρα αρπαγής ανήλικης, το βράδυ της Παρασκευής, στη Ραφήνα, όπου ένας 45χρονος προσπάθησε να αρπάξει 13χρονη την ώρα που εκείνη έκανε ποδήλατο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να παρενοχλεί λεκτικά την ανήλικη η οποία παρέμεινε ψύχραιμη και προσπάθησε να τον αποφύγει. Η μητέρα της ανήλικης μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" περιγράφοντας τα όσα έζησε η κόρη της.

“Άρχισε με το "γεια σου κούκλα", το πιο χυδαίο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος σε ένα παιδί” τόνισε η μητέρα. Η ίδια σημείωσε ότι ο άνδρας είχε πιει, ήταν μεθυσμένος και η άρνηση της 13χρονης να μπει στο αμάξι του, του προκάλεσε εκνευρισμό.

Περιέγραψε πώς η κόρη της προσέγγισε ένα ζευγάρι για να ζητήσει βοήθεια και έκανε γνωστό ότι πριν από ένα μήνα ο 45χρονος επιχείρησε και πάλι να προσεγγίσει την ανήλικη.

"Αυτός ο άνθρωπος ψαχνόταν να βρει ένα θύμα. Το είχε ξανακάνει" κατέληξε.

