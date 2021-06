Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης για εμβολιασμό στον ΑΝΤ1: δεν έχουμε την πολυτέλεια της επιλογής (βίντεο)

Τι είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας για όσους έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση κι ανησυχούν για τη δεύτερη.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στον θάνατο της 44χρονης μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca, αφού εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της άτυχης γυναίκας, εξήγησε ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα οφέλη από τον εμβολιασμό είναι ασύγκριτα περισσότερα από τους κινδύνους στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα ηλικιακά όρια για τους εμβολιασμούς με συγκεκριμένους τύπους εμβολίων, απάντησε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το δούμε όταν κρούσματα θα πέσουν στα 200-300, υπογραμμίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους.

Ο κ. Τζανάκης, είπε ακόμη απευθυνόμενους σε όσους έχουν θορυβηθεί μετά την πρώτη δόση του εμβολίου και σκέφτονται για το αν θα κάνουν την δεύτερη, πως οι παρενέργειες που σχετίζονται με περιστατικά θρομβώσεων είναι εξαιρετικά σπάνιο να εμφανιστούν μετά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού.

Σε ότι αφορά την πορεία της πανδημίας, ο κ. Τζανάκης προέβλεψε ότι για να δούμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων θα πρέπει να περιμένουμε τον επόμενο μήνα, ενώ οι θάνατοι θα συνεχίσουν να κυμαίνονται από 25-40 μέχρι το τέλος του μήνα.

