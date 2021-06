Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΟΥ – Κορονοϊός: Με ελληνικά γράμματα η ονομασία των παραλλαγών

Τα ελληνικά γράμματα χαρακτηρίζουν πλέον τις παραλλαγές του κορονοϊού, σύμφωνα με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351... Το να θυμάται κανείς τις επιστημονικές ονομασίες των παραλλαγών της Covid-19 αποδεικνύεται πραγματικός πονοκέφαλος. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να απλοποιήσει τα πράγματα, δίνοντας σε αυτές και ονομασίες από γράμματα του ελληνικού αλφάβητου.

Η ιδέα είναι να υπάρχουν ονομασίες «εύκολες να τις προφέρει και να τις θυμάται κανείς», αλλά και να αποφευχθεί το ευρύ κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να χρησιμοποιούν ονομασίες που προκαλούν «στιγματισμούς και διακρίσεις», με αναφορές στους τόπους όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της κάθε παραλλαγής, εξήγησε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων ασιατικής καταγωγής έχουν αυξηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πρόεδρος κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, έκανε τα πάντα για να κατηγορήσει την Κίνα, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός. Συχνά μιλούσε για κινέζικο ιό ή για «Κουνγκ Φλου». Το Κογκρέσο έφτασε στο σημείο να ψηφίσει ακόμη και νόμο για την ενίσχυση καταπολέμησης του φαινομένου, τον «Νόμο περί εγκλημάτων μίσους Covid-19».

Οι επιστημονικές ονομασίες των παραλλαγών του ιού θα συνεχίσουν να υφίστανται καθώς παρέχουν χρήσιμα δεδομένα σε ειδικούς, αλλά ο ΠΟΥ δεν θα τις χρησιμοποιεί πλέον στις καθημερινές του ενημερώσεις.

Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενθαρρύνει έντονα τις εθνικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους να υιοθετήσουν τις νέες ονομασίες.

Έτσι, η παραλλαγή B.1.1.7, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ονομάζεται «Άλφα» (Alpha). Η παραλλαγή Β.1.351, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική, ονομάζεται «Βήτα» (Beta) και η παραλλαγή P.1, που εντοπίστηκε στη Βραζιλία, «Γάμμα» (Gamma).

Ο ΠΟΥ έχει δώσει δύο διαφορετικές ονομασίες στις ξεχωριστές υποκατηγορίες της παραλλαγής B.1.617, η οποία πλήττει την Ινδία και έχει εξαπλωθεί σε δεκάδες χώρες: η B.1.617.2 γίνεται έτσι «Δέλτα» (Delta) και η B.1.617.1 «Κάπα» (Kappa).

Ενώ η πανδημία, που έχει σκοτώσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως από τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, συνεχίζει να μαίνεται, η υψηλότερη μεταδοτικότητα που παρατηρείται από νέες παραλλαγές του ιού είναι ανησυχητική.

