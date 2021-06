Αθλητικά

Χάντμπολ - ΑΕΚ: Εισαγγελική έρευνα για τον κόσμο στον τελικό (εικόνες)

Διοικητική έρευνα και από την Αστυνομία για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά της κορονοϊού.

Οι εικόνες από το κλειστό της Χαλκίδας, όπου η ΑΕΚ στέφθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης στο χάντμπολ, με την παρουσία κόσμου και την καταφανέστατη παραβίαση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, έκρουσε “καμπανάκι” στις Αρχές.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, έσπευσε λίγες ώρες μετά τη διεξαγωγή του τελικού, να υπογραμμίσει ότι τέτοιες εικόνες δεν είναι αποδεκτές και επισύρουν συνέπειες. Μάλιστα, επεσήμανε πως η ανύπαρκτη τήρηση των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας δεν περιποιεί τιμή ούτε στη διοργανώτρια ΑΕΚ ούτε στον έχοντα την ευθύνη αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Χαλκίδας και το πρωί διατάχθηκε η διενέργεια προανάκρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, για ενδεχόμενη παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλλων, σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, διατάχθηκε η διοικητική διερεύνηση των περιστατικών.

