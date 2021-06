Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος: 15 + 1 απαντήσεις για το γάλα που θες να γνωρίζεις

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος σήμερα 1 Ιουνίου, καιρός να μάθεις κάποια πράγματα που ίσως να μην ήξερες για το γάλα.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας έντονος διάλογος σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να καταναλώνουμε γάλα, με πολλές μη επιστημονικά αποδεδειγμένες αιτιολογήσεις. Η διαιτολόγος – διατροφολόγος Εύα Τσάκου λύνει όλες μας τις απορίες σχετικά με το θέμα.

Τι ποσότητα πρέπει να καταναλώνουμε;

Η σύσταση για την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 2-3 μερίδες την ημέρα (UnitedStatesDepartmentofAgriculture), με στόχο κυρίως την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε ασβέστιο, που είναι απαραίτητο για την οστική υγεία και την πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Η μία μερίδα αντιστοιχεί σε 1 ποτήρι 250mlγάλα, 1 κεσεδάκι 200γρ γιαούρτι, 30γρ τυριού σκληρού ή 2κσ μαλακού τυριού και αποδίδει περίπου 300mg ασβεστίου. Αυτές οι 3 μερίδες που συστήνονται μπορούν να προέρχονται από γάλα, γιαούρτι και τυρί, επομένως δεν είναι απαραίτητο κάποιος να επιλέγει μόνο το γάλα ως πηγή ασβεστίου. Ο λόγος που το γάλα έχει συσχετισθεί τόσο έντονα με την υγεία των οστών είναι η περιεκτικότητά του και σε άλλα στοιχεία απαραίτητα για τα οστά, όπως το μαγνήσιο, το κάλιο, ο φώσφορος και η βιταμίνη Dπου μαζί με το ασβέστιο παρέχουν ολοκληρωμένη θωράκιση των οστών.

Τι είναι καλύτερο να προτιμάμε πλήρες ή με χαμηλά λιπαρά;

Από την ηλικία των 2 ετών μπορούμε να περάσουμε σε γάλα χαμηλών λιπαρών για τη μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών. Το ελαφρύ γάλα προτιμάται κυρίως γιατί τα κορεσμένα λιπαρά έχουν συσχετισθεί με την αυξημένη χοληστερόλη, την υπέρταση, τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών και καρδιακών επεισοδίων, καθώς και με κάποιες μορφές καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου. Καθώς φαίνεται ότι στις δυτικού τύπου κοινωνίες η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών είναι αυξημένη, η αντικατάσταση του πλήρους γάλακτος με το ελαφρύ, αποτελεί μία καλή λύση για τη μείωση της συνολικής τους ημερήσιας πρόσληψης.

