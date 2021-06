Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης: Θλίψη στην κηδεία του πυγμάχου (εικόνες)

Στον τόπο καταγωγής του, τη Μιτόπολη Αχαϊας κηδεύτηκε ο Τάσος Μπερδέσης. Αβάσταχος ο πόνος για τη μητέρα και τα αδέλφια του.

Στον τόπο καταγωγής του, τη Μιτόπολη Αχαϊας κηδεύτηκε ο Τάσος Μπερδέσης που δολοφονήθηκε σε ενέδρα θανάτου στη Βάρη Αττικής όπου κατοικούσε την τελευταία διετία. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μιτόπολης.

Αβάσταχτος ο πόνος για τη μητέρα του και τα δύο του αδέλφια, «Αγάπη μου, Αρχοντά μου» φώναζε η μητέρα του που δεν μπορεί να πιστέψει ότι δε θα δει ξανά το παιδί της

Συντετριμένος ο φίλος και δικηγόρος του Τάσου Μπερδέση, Σάκης Κεχαγιόγλου, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στον ναό. Εκεί είναι και οι φίλοι του Γιάννης Αϊβάζης και Γιάννης Μανιάτης.

Ιατροδικαστής: Τον “γάζωσαν” από κοντινή απόσταση

Οι δράστες «γάζωσαν» τον άτυχο Τάσο Μπερδέση από πολύ κοντινή απόσταση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 14 φυσίγγια από καλάσνικοφ και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, 10 από τα 14 φυσίγγια ήταν αυτά που έπληξαν το σώμα του 39χρονου πυγμάχου γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν.

