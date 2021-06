Κόσμος

Ουγκάντα: Απόπειρα δολοφονίας του υπουργού Μεταφορών – Σκοτώθηκε η κόρη του

Ένοπλοι "γάζωσαν" το αυτοκίνητο του του στρατηγού Έντουαρντ Κατούμπα Ουαμάλαμε. Νεκρός έπεσε και ο σωματοφύλακάς του.

Ο υπουργός Μεταφορών και πρώην αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας τραυματίστηκε σήμερα από σφαίρες, σε μια «στοχευμένη» επίθεση εναντίον του, στα βόρεια της Καμπάλας, κατά την οποία σκοτώθηκαν η κόρη του και ένας σωματοφύλακάς του.

Οι ένοπλοι, που επέβαιναν σε μηχανάκια, ακολουθούσαν το αυτοκίνητο του στρατηγού Έντουαρντ Κατούμπα Ουαμάλα επί τέσσερα χιλιόμετρα, προτού να το γαζώσουν. Ο τρόπος δράσης τους παραπέμπει σε παρόμοιες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ουγκάντα και οι οποίες δεν έχουν διαλευκανθεί μέχρι σήμερα.

Ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας, Πολ Λόκετς, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι οι τέσσερις δράστες οδηγούσαν δύο μηχανάκια, οι πινακίδες των οποίων ήταν καλυμμένες.

Ο υπουργός τραυματίστηκε στο χέρι αλλά η κόρη του, η Μπρέντα Ναντόγκο, καθώς και ο σωματοφύλακάς του, Χαρούνα Καγιόντο, σκοτώθηκαν. Ο δεύτερος σωματοφύλακας γλίτωσε.

«Το ακριβές κίνητρο αυτής της στοχευμένης επίθεσης δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Θεωρούμε ότι τέτοιες επιθέσεις συνιστούν μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, με στόχο να υπονομευθεί η σταθερότητα», πρόσθεσε ο Λόκετς.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κρις Μπαριομούνσι είπε ότι το κίνητρο και οι υπεύθυνοι θα προσδιοριστούν από την έρευνα και ότι ο υπουργός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν η σύζυγος του υπουργού, Κάθριν Ουαμάλα καθώς και ένα από τα παιδιά του. Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που απευθύνεται στην οικογένειά του, ο στρατηγός ανέφερε: «Επέζησα. Χάσαμε την Μπρέντα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σας αγαπώ».

Ο πρόεδρος της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι χαρακτήρισε τους δράστες «γουρούνια που δεν γνωρίζουν την αξία της ζωής». «Μίλησα δύο φορές με τον στρατηγό Κατούμπα στο τηλέφωνο. Τον φροντίζουν καλά», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν ήδη «ενδείξεις για τους δολοφόνους». Ο Μουσεβένι υποστήριξε ότι η ζωή του Κατούμπα σώθηκε επειδή ο ένας από τους σωματοφύλακες έριξε προειδοποιητικά πυρά, αλλά θα ήταν προτιμότερο, όπως είπε, «να πυροβολήσει για να τους σκοτώσει».

«Θα είχαμε έναν νεκρό τρομοκράτη, αντί να διαφύγουν οι τρομοκράτες», είπε.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς παρόμοιων φόνων που έχουν σημειωθεί στην Ουγκάντα. Τον Ιούνιο του 2018 ο Ιμπραχίμ Αμπιρίγκα, ηγετικό στέλεχος του Εθνικού Κινήματος Αντίστασης (NRM), του κόμματος του προέδρου Μουσεβένι, σκοτώθηκε όταν ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του. Τον Μάρτιο του 2017 σκοτώθηκε με τον ίδιο τρόπο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντριου Κάουες ενώ δύο χρόνια νωρίτερα δολοφονήθηκε, με πανομοιότυπο τρόπο, η Τζόαν Καγκέζι, μια εισαγγελέας που ερευνούσε μια τζιχαντιστική επίθεση στην Καμπάλα.

Κανείς δεν έχει καταδικαστεί μέχρι σήμερα για αυτούς τους φόνους.