Life

Αφροδίτη Λατινοπούλου στο "Πρωινό": δεν κάνουμε επανάσταση με τριχωτή μασχάλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύελλα αντιδράσεων στα social media για τις δηλώσεις της. Τι απαντά η ίδια μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό".

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας για τα πρότυπα ομορφιάς σχολίασε τις γυναίκλες με τις «αξύριστες μασχάλες και τα αξύριστα πόδια» που όπως δηλώνει απειλούν την «κοσμοθεωρία και την κοινωνία» μας.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" κλήθηκε να σχολιάσει τον σάλο που προκάλεσαν αυτές οι δηλώσεις, επιμένοντας ότι "δεν κάνουμε επανάσταση με τριχωτή μασχάλη".

"Έχουμε βαφτίσει επανάσταση την τριχωτή μασχάλη. Με ενοχλεί ότι μια γυναίκα θέλει να δείξει την τρίχα στη μασχάλη της. Άλλο να φαίνεται η κοιλιά σε μια φωτογραφία και άλλο να ζουμάρει σε αυτό" είπε και πρόσθεσε: "Είμαστε σε μια δημοκρατία και εγώ ένιωσα την ανάγκη να πω την άποψη μου ότι δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Υπάρχουν σημαντικότερα πρότυπα να δείξουμε. Μιλάω για τους αγώνες που μπορεί να δώσει μια γυναίκα. Η ενδοοικογενειακή βία για παράδειγμα".

Παραδέχθηκε μάλιστα πως αν έλεγε ότι έχει μετανιώσει για τις δηλώσεις της, δεν θα ήταν αλήθεια. "Αν το ξαναγυρνούσα θα ήμουν πιο επεξηγηματική γιατί κάποια πράγματα παρερμηνεύθηκαν" σημείωσε.

Εξήγησε δε ότι οι δηλώσεις αυτές, που προκάλεσαν αντιδράσεις, δεν γίνονται για λόγους καριέρας, αλλά γιατί οι κινήσεις αυτές των γυναικών αποπροσανατολίζουν από τους ουσιαστικούς αγώνες που μπορεί να δώσει μια γυναίκα.

"Δέχθηκα bullying και απειλές κατά της ζωής μου… Δεν θεωρώ ότι προσέβαλα κάποιον. Αν κάποιες γυναίκες δεν κατάλαβαν αυτά τα οποία είπα, είμαι διατεθειμένη να ζητήσω συγγνώμη" κατέληξε.

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

“Άγριες Μέλισσες”: Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι (βίντεο)

Γιώργος Παπαδάκης: το ξέσπασμα για τηλεθεατή που τον αποκάλεσε “περιπτερά” (βίντεο)