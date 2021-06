Συνταγές

Φτιάξε υγιεινό cheesecake χωρίς ζάχαρη

Είναι πολύ νόστιμο και με λίγες θερμίδες!

Ποιος είπε ότι τώρα που μπήκε το καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την μεγάλη έξοδο στην παραλία, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε «αντίο» στις ένοχες απολαύσεις μας; Ένας απ’ τους αγαπημένους γευστικούς πειρασμούς μικρών και μεγάλων, είναι φυσικά το cheesecake φράουλα.

Σκέφτεσαι τις θερμίδες; Μην απογοητεύεσαι γιατί σου έχω υπερ-τέλεια συνταγή για ένα νόστιμο cheesecake διαίτης με γιαούρτι. Ναι, καλά διάβασες. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις καθόλου ζάχαρη!

Πώς θα πετύχεις το πιο ελαφρύ και υγιεινό cheesecake με γιαούρτι

Υλικά

Για την βάση θα χρειαστούμε

250 γρ. μπισκότα digestive ολικής

120 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα θα χρειαστούμε

1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών

4 βανίλιες

Ξύσμα από λεμόνι ( ανάλογα με το πόσο θέλετε να το καταλαβαίνετε στην γεύση)

Για την επικάλυψη

370 γρ. μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη

