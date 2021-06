Αθλητικά

Προμηθέας - ΑΕΚ: Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Προμηθέας Πατρών πήρε τον πρώτο «μικρό» τελικό της σειράς στην Basket League.

Ο Προμηθέας Πατρών υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο «μικρό» τελικό της σειράς της Α1 Ανδρών/Basket League, απέναντι στην ΑΕΚ, κάνοντας το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Οι Αχαιοί επικράτησαν 77-73 της Ένωσης, με τη σειρά να μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ (4/6, 18:00).

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 40-32, 61-55, 77-73

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο και με τον Τζέριαν Γκραντ να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης, ο Προμηθέας από το εις βάρος του 21-27 στο 13΄ απάντησε με σερί 13-0 για το 34-27 στο 16΄, κλείνοντας το ημίχρονο σε απόσταση ασφαλείας (40-32).

Με τον Δ. Αγραβάνη να οδηγεί την επίθεση των Αχαιών, η ομάδα του Μάκη Γιατρά κυριάρχησε στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +14 στο 26΄ (52-38). Ωστόσο, με τον Γόντικα να κυριαρχεί στις ρακέτες και την περιφέρεια να... ενεργοποιείται, η ΑΕΚ αντέδρασε στον... επίλογο του αγώνα και με επιμέρους σκορ 6-13 προσπέρασε στο 36΄ με 67-68. Με το προβάδισμα να αλλάζει πολλές φορές χέρια μέχρι τη λήξη, ο Κατσίβελης αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές στα 15΄΄ για τη λήξη και με το σκορ στο 75-73, στερώντας από την Ένωση μία νέα ισοφάριση. Στον αντίποδα, ο Προμηθέας πήρε τη νίκη διατηρώντας την ψυχραιμία του από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελίς 6, Κλαβέλ 6, Αγραβάνης Δ. 15 (1), Χριστοδούλου 2, Τζέριαν Γκραντ 20 (1), Τζεράι Γραντ 8, Λούντζης 12, Αγραβάνης Γ. 4, Φορντ 2, Γιαννόπουλος 2.

ΑΕΚ (Αγγέλου): Ματσιούλις 5 (1), Γιάνκοβιτς 3 (1), Ζήσης 12, Γόντικας 14, Μωραϊτης 2, Μορέιρα 2, Κατσίβελης 6 (2), Χρυσικόπουλος 11 (1), Γκίκας 11 (3), Μαυροειδής, Λοτζέσκι 7 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 - Ιταλία: Ο Μαντσίνι ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του

Ελασσόνα – Σεισμόπληκτοι: είμαστε “ξεχασμένοι” από όλους, λένε στον ΑΝΤ1

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)