Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας: Η Ελλάδα να αποφεύγει τις προκλήσεις στο Αιγαίο

Επιθετική ρητορική απο τους Τούρκους, που επιμένουν και στα δύο κράτη στην Κύπρο

Τον... χαβά τους οι Τούρκοι παρά το καλό κλίμα κατά την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα.

Μετά από 5ωρη συνεδρίση, υπό τον Ερντογάν, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας επιμένει στα δύο κράτη για την Κύπρο, ενώ υποδεικνύει στην Ελλάδα να αποφεύγει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο!

Στη σχετική ανακοίνωση σε ότι αφορά το Κυπριακό υπογραμμίζει ότι «η Τουρκία στο θέμα της διευθέτησης του Κυπριακού υποστηρίζει με αποφασιστικό τρόπο την προσέγγιση μίας λύσης που βασίζεται σε δύο κυρίαρχα, ισότιμα και ανεξάρτητα κράτη. Για τον σκοπό αυτό, όπως έχει ήδη δηλωθεί, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα είδη μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού».

Παράνομες ενέργειες και επιθετική ρητορική

Σε ότι αφορά το Αιγαίο και την Μεσόγειο αναφέρει: «Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται προκλήσεις, παράνομες ενέργειες και επιθετική ρητορική που αγνοούν τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή και να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των ζητημάτων μέσω ενός αμοιβαίου διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

Δικαίωμα αυτοάμυνας

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις εκτός των συνόρων της για την ασφάλεια της χώρας και την ευημερία των γειτόνων της: «Η Τουρκία έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν στα νότια σύνορα της με σκοπό την πάταξη των τρομοκρατικών οργανώσεων και για την ασφάλεια της χώρας».

Όσον αφορά το Παλαιστινιακό, η ανακοίνωση αναφέρει: «Καταδικάζουμε έντονα την παράνομη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και τις απάνθρωπες ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Για να μην επαναληφθούν οι εγκληματικές πράξεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και περιεκτική λύση. Για αυτό και γίνεται έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και χωρίς καθυστέρηση και με ειλικρίνεια να πράξει τα δέοντα».

