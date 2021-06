Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Ιταλία....

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Οι Ιταλοί θα είναι οικοδεσπότες του 1ου Ομίλου και θα αγωνιστούν στην Ρώμη, μπροστά στο κοινό τους.

Στον προκριματικό όμιλο, η Ιταλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με εντυπωσιακή νίκη, κόντρα στην Αρμενία, με 9-1.

Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη νίκη της και η 10η σε ένα ημερολογιακό έτος, κάτι που αποτελεί εθνικό ρεκόρ.

Πιο ευρεία νίκη της ομάδας παραμένει το 9-0 κόντρα στις Η.Π.Α. το 1948.

Η Ιταλία προκρίθηκε με την 2η καλύτερη επίθεση με 37 γκολ.

Οι εκλεκτοί του Μαντσίνι

Ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τα τελικά του EURO 2020, αφήνοντας εκτός τους Τζανλούκα Μαντσίνι και Ματέο Πεσίνα.

Η αποστολή της εθνικής Ιταλίας

Τερματοφύλακες: Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, Αλεξ Μέρετ, Σαλβατόρε Σιρίγκου.

Αμυντικοί: Φραντσέσκο Ατσέρμπι, Αλεσάντρο Μπαστόνι, Λεονάρντο Μπονούτσι, Τζόρτζιο Κιελίνι, Τζοβάνι Ντι Λορέντσο, Εμερσον Παλμιέρι, Αλεσάντρο Φλορέντσι, Λεονάρντο Σπινατσόλα, Ραφαέλ Τολόι.

Μέσοι: Νικολό Μπαρέλα, Μπρίαν Κριστάντε, Ζορζίνιο, Μανουέλ Λοκατέλι, Λορέντσο Πελεγκρίνι, Στέφανο Σένσι, Μάρκο Βεράτι.

Επιθετικοί: Αντρέα Μπελότι, Ντομένικο Μπεράρντι, Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, Φεντερίκο Κιέζα, Τσίρο Ιμόμπιλε, Λορέντσο Ινσίνιε, Τζάκομο Ρασπαντόρι.

Ο Μακέντα για την εθνική Ιταλίας

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”, ήταν προ ημερών, ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού, Φεντερίκο Μακέντα.

O στράικερ των “πράσινων” μίλησε για τα φαβορί της διοργάνωσης και τον προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ιταλίας.

Όπως είπε ο Μακέντα στον Αποστόλη Λάμπο, «σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος όμιλος αλλά η Ιταλία έχει μεγαλύτερη ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δύσκολα δέχεται γκολ και δύσκολα μπορεί να τη νικήσει κανείς. Έχει εξαιρετικούς παίκτες και κατά τη γνώμη μου, η Ιταλία θα είναι ένα από τα τέσσερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου».

Ερωτηθείς για άλλα φαβορί για την κατάκτηση του Euro 2020, ο Μακέντα απάντησε ότι «Επίσης στα φαβορί είναι η Γαλλία, η Αγγλία και το Βέλγιο. Δε νομίζω ότι η Ισπανία θα φτάσει μακριά. Η Πορτογαλία επίσης είναι μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Κάποιες ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες. Θα είναι συναρπαστικό.»

Όπως σημείωσε, «Ο Μαντσίνι κάνει πολύ καλή δουλειά. Ανέστρεψε την κατάσταση. Η Ιταλία πέρασε δύο τρία πολύ δύσκολα χρόνια και τώρα γίνεται καλή δουλειά. Η ομάδα είναι νέα με κάποιους έμπειρους παίκτες και υπάρχει ένα καλό μίγμα. Είναι καλό που διαχειρίζεται αυτός τους παίκτες, τον γνωρίζω και γι' αυτό πιστεύω ότι θα κάνουν ένα καλό τουρνουά. Υπάρχουν δύο-τρεις παίκτες, όπως ο Βεράτι, ο Ινσίνιε και ο Ιμόμπιλε, οι οποίοι στην καλή τους μέρα θα δημιουργήσουν τα περισσότερα προβλήματα στους αντιπάλους τους».

