Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 8χρονος – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του από το σχολείο

Τον μικρό Βασίλη παρέδωσε στην Αστυνομία η ίδια η μητέρα.

(εικόνα αρχείου)

Στο αστυνομικό τμήμα μετέφερε τον 8χρονο γιο της, η μητέρα που άρπαξε το παιδί από το σχολείο το μεσημέρι της Τετάρτης στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα πήγε σήμερα στις 8 το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων μαζί με τον γιο της.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κινηθεί κάποια διαδικασία σε βάρος της μητέρας.



Το μεσημέρι της Τετάρτης σήμανε συναγερμός για την εξαφάνιση του 8χρονου αγοριού, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Στην ανακοίνωση του το Το "Χαμόγελο του Παιδιού"ανέφερε ότι "ενημερώθηκε για τη γονική αρπαγή του ανήλικου στις 2 Ιουνίου 2021 και προχώρησε άμεσα κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο".

