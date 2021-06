Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αποκλειστικό απόσπασμα από το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν (βίντεο)

Mετά το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τετάρτης με την Κάτια Δανδουλάκη να δίνει ρεσιτάλ ερνηνείας και να συγκλονίζει, το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται καθηλωτικό. Spoiler του γ' κύκλου.

Αυλαία ρίχνει απόψε η σειρά του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" που όλοι λατρέψαμε και αναμένουμε το νέο κύκλο.

Mετά το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τετάρτης με την Κάτια Δανδουλάκη να δίνει ρεσιτάλ ερνηνείας και να συγκλονίζει, το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται καθηλωτικό.

Το "Πρωινό" πρόβαλε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και spoiler για την επόμενη σεζόν που θα προβληθεί ο Γ Κύκλος.

Τι θα δούμε την Πέμπτη

Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος. Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό. Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;

