Αγωνία για μωρό 50 ημερών με κορoνοϊό

Το μωρό διακομίστηκε, εσπευσμένα, στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ξαφνική επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση υγείας του νεογνού 50 ημερών, που νοσηλευόταν με COVID-19 στη μονάδα λοιμωδών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πηγές του Νοσοκομείου, που επικαλείται το corfutvnews.gr, ένα αυξημένο ένζυμο δημιούργησε ερωτήματα στους γιατρούς και έτσι αποφασίστηκε άμεσα η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το νεογνό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κέρκυρας την περασμένη Παρασκευή με υψηλό πυρετό και μετά από τεστ διεγνώσθη με κορονοϊό. Όπως έγινε γνωστό φαίνεται να κόλλησε από το οικογενειακό του περιβάλλον.

