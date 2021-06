Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο: Τρόποι αντιμετώπισης των παρενεργειών

Συμβουλές από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ για τον πόνο στο χέρι ή τον πυρετό

Κάτι που χρειάζεται να ξέρεις χωρίς να σε φοβίζει είναι ότι ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 μπορεί να έχεις παρενέργειες με συμπτώματα που μοιάζουν με γριππώδη συνδρομή, το οποίο είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού για να δημιουργήσει αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2. Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσε πρόσφατα οδηγίες για τους πολίτες που θα εμβολιαστούν έναντι του SARS-CoV-2 ενημερώνοντας ότι οι πιθανές παρενέργειες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα να πραγματοποιήσετε καθημερινές δραστηριότητες, αλλά μόνο για μερικές ημέρες.

Ποιες είναι οι πιο συχνές παρενέργειες

Στο χέρι που θα εμβολιαστείς μπορεί να έχεις πόνος και οίδημα ενώ σε όλο το σώμα μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα όπως πυρετός, ρίγη, καταβολή, πονοκέφαλος.

