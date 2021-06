Κόσμος

Εμβόλιο AstraZeneca – Χιλή: αναστέλλεται η χορήγηση της δεύτερης δόσης

Το υπουργείο Υγείας της Χιλής άλλαξε και το όριο ηλικίας για την χορήγηση του σε άντρες. Οι παρενέργειες που παρουσιάστηκαν σε όσους έκαναν το κινεζικό εμβόλιο.

Το υπουργείο Υγείας της Χιλής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το όριο ηλικίας των ανδρών στους οποίους θα χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca για την COVID-19 αυξάνεται από τα 18 στα 45 έτη, καθώς και ότι αναστέλλεται προς το παρόν η χορήγηση των δεύτερων δόσεων του, ωσότου αποπερατωθεί έρευνα των αρχών για άνδρα που υπέστη θρόμβωση αφού έλαβε την πρώτη δόση.

Η Χιλή, χώρα που βρίσκεται στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο ως προς την ανοσοποίηση των πολιτών έναντι του νέου κορονοϊού, παρέλαβε την πρώτη παρτίδα δόσεων του εμβολίου που παράγει η AstraZeneca και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τον Απρίλιο. Ο ρυθμιστικός φορέας της χώρας αρχικά έδωσε άδεια επείγουσας χρήσης για τους άνδρες άνω των 18 ετών και τις γυναίκες άνω των 45.

Χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι άνδρας 31 ετών παρουσίασε θρόμβωση με σύνδρομο θρομβοπενίας, μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση τα συμπτώματα της οποίας είναι οι θρόμβοι στο αίμα και τα χαμηλά αιμοπετάλια, επτά ημέρες αφού έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca.

Το σύνδρομο έχει συνδεθεί με το προϊόν της AstraZeneca, κυρίως στις γυναίκες κάτω των 50 ετών, σε άλλες χώρες.

Το υπουργείο Υγείας εξήγησε ότι αυξάνει το όριο ηλικίας για τους άνδρες στα 45 έτη και ότι αναστέλλει τη χορήγηση των δεύτερων δόσεων για όλους «προληπτικά», καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που διενεργεί ο εποπτικός φορέας.

Η AstraZeneca δεν απάντησε όταν της ζητήθηκε σχόλιο για τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας της Χιλής.

Το εμβόλιο της αγγλοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας για την COVID-19, που έχει εξασφαλίσει έγκριση σε δεκάδες χώρες, αλλά όχι στις ΗΠΑ, έχει μπει τελευταία στο μικροσκόπιο εξαιτίας των περιπτώσεων σπάνιων αλλά δυνητικά ακόμη και θανατηφόρων θρομβώσεων. Η ίδια πάθηση έχει επίσης συνδεθεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson για την COVID-19.

Οι αρχές της Χιλής ανέφεραν τον Απρίλιο ότι δεν είχε υπάρξει καμία περίπτωση θρόμβωσης μεταξύ των 2.200 εθελοντών που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή της AstraZeneca στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Επίσης χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αναφορές για περίπου 30 ανθρώπους που αισθάνθηκαν ασυνήθιστη κόπωση αφού έλαβαν το μονοδοσικό εμβόλιο της Cansino Biologics και για τρεις περιπτώσεις λιποθυμιών.

Η Πάουλα Ντάσα, στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Χιλής, διευκρίνισε ότι ως εδώ έχουν χορηγηθεί 56.000 δόσεις του εμβολίου της κινεζικής φαρμακευτικής βιομηχανίας και υπογράμμισε πως όλοι όσοι ανέφεραν «ήσσονες» παρενέργειες του εμβολίου έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους και είναι σε «καλή κατάσταση».

