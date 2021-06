Οικονομία

Κορονοϊός – Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Στήριξη σε όποια επιχείρηση είναι κλειστή

Για τα μέτρα που θα χαλαρώσουν και τη στήριξη σε επιχειρηματικούς κλάδους μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, θα πρέπει να περιμένουμε», σχολίασε ο Νίκος Παπαθανάσης, ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη για τις αποφάσεις της Επιτροπής που θα συνεδριάσει σήμερα για τη χαλάρωση των μέτρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι στο τραπέζι της Επιτροπής βρίσκονται τα ζητήματα της εστίασης στους εσωτερικούς χώρους και η μουσική στην εστίαση, οι εμποροπανηγύρεις και τα νυχτερινά κέντρα.

Ερωτηθείς ειδικά για τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, είπε πως γίνονται καθημερινά «70.000 ελέγχους, όμως δεν είναι σκοπός της κυβέρνησης να δίνει πρόστιμα».

Όσο για τον Τουρισμό, υπενθύμισε ότι «και πέρυσι πήρε χρόνο να ‘χτιστεί’ η κίνηση» και προέβλεψε ότι, «φέτος θα πάμε καλύτερα από πέρυσι, ίσως και στο διπλάσιο ποσοστό» κίνησης. Τόνισε επίσης ότι, «ανοίγει το πρόγραμμα του τουρισμού για καταλύματα, λεωφορεία και τουριστικά γραφεία».

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ο Ν.Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι, πρωταρχικό στόχος είναι «να μην έχουμε απώλειες θέσεων εργασίας», σημείωσε ότι, «μπαίνουμε στο κομμάτι της επανεκκίνησης με μια δέσμη μέτρων στήριξης, όπως αυτά για τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια».

Ξεκαθάρισε ότι, «ό,τι μείνει κλειστό, σαφώς θα πάρει στήριξη» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα στήριξης άλλων κλάδων, λέγοντας πως σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν «προς το τέλος του μήνα».

Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. «Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν τώρα ή το άλλο Σαββατοκύριακο», είπε υπενθυμίζοντας ότι είχαν λειτουργήσει και πέρυσι, αλλά και ότι, «έχουμε μέτρα και κανόνες».

«Ο γάμος είναι ιερό θέμα», σχολίασε, συμπληρώνοντας πως για το θέμα της μουσικής και του περιορισμού των ατόμων στις δεξιώσεις, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει θέσει το θέμα στο τραπέζι, όμως «εμπιστευόμαστε τους λοιμωξιολόγους κι ας μην ξεχνάμε ότι πολίτες είναι διασωλωνημένοι κι άλλοι νοσούν. Ο covid 19 δεν έχει φύγει».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι, στο πρόγραμμα για τη στήριξη της Εστίασης, θα στηριχτούν 35.000 επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 25.000 αιτήσεις, οι 10.000 εκ των οποίων έχουν εκκαθαριστεί. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για πρόγραμμα ΕΣΠΑ «πρέπει να παίρνουμε έγκριση, που μερικές φορές καθυστερεί», είπε σχετικά με το χρόνο εκταμίευσης των ποσών και εκτίμησε ότι, «η αγορά από τη στιγμή που ξέρει πόσα χρήματα θα πάρει, μπορεί και ρυθμίζει τη ροή».

«Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα, το κράτος συνεχίζει να δανείζει», κατέληξε.

