Κοινωνία

ΕΛΑΣ: κατασχέθηκαν δεκάδες κιλά ηρωίνης υψηλής καθαρότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρακολούθηση του φορτηγού με το παράνομο φορτίο και η αστυνομική επιχείρηση στην εθνική οδό.

Περισσότερα από 23 κιλά υψηλής καθαρότητας ηρωίνης, με προέλευση από την Τουρκία, κατάσχεσε η Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας δύο άτομα. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για 50χρονο Τούρκο και 43χρονο Αλβανό που φέρονται ως μέλη διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους διεξήχθη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών. Ο 50χρονος μετέφερε με φορτηγό το παράνομο φορτίο το οποίο εισήγαγε μέσω του Τελωνείου των Κήπων, στον Έβρο. Σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, κοντά στην έξοδο προς Βέροια, δόθηκε το ραντεβού με τον 43χρονο ο οποίος παρέλαβε δύο σακίδια πλάτης που περιείχαν συνολικά 23 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 23 κιλών και 126 γραμ.

Τις κινήσεις τους παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί που επενέβησαν ακινητοποιώντας το Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος, έμφορτο με τα ναρκωτικά, ενώ ταυτόχρονα συνελήφθη και ο 50χρονος συγκατηγορούμενός του.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΛ.ΑΣ., η μεγάλη ποσότητα του καθαρού προϊόντος συνεπάγεται ότι μετά από προσμίξεις θα τετραπλασιαζόταν, αποφέροντας στο κύκλωμα κέρδη άνω των 90 εκατ. ευρώ. Η ηρωίνη φαίνεται ότι προοριζόταν να διακινηθεί στην ελληνική αγορά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Ελέγχου Διαβατηρίων Κήπων και Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, ενώ συνέδραμαν αστυνομικοί των Τμημάτων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας και Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.