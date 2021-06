Life

Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Τα γενέθλια των διδύμων στην λίμνη Κόμο

Η Έλα και ο Aλεξάντερ Κλούνεϊ θα γίνουν τεσσάρων ετών την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Daily Mail, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ πήγαν στην Ιταλία για να γιορτάσουν τα τέταρτα γενέθλια των διδύμων τους, Έλα και Aλεξάντερ την προσεχή Κυριακή.

Μια πηγή είπε στο Ε! ότι η οικογένεια «δεν έχει πάει εκεί τα τελευταία δύο χρόνια» αλλά θα περάσει το καλοκαίρι της στο σπίτι της, στην «Villa Oleandra». Και πρόσθεσε: «Έφεραν μαζί τους το γιγαντιαίο κουτάβι, ράτσας Αγίου Βερνάρδου, τη Ρόζι. Θα περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στη λίμνη Κόμο.»

Η έπαυλη του Τζορτζ Κλούνει είναι δίπλα στα πράσινα νερά της λίμνης Κόμο στην γραφική πόλη Λάλιο. Η βίλα έχει φιλοξενήσει μεταξύ άλλων, τον Μπάρακ Ομπάμα, την Όπρα Γουίνφρει, τον πρίγκιπα Χάρι, την Σίντι Κρόφορντ

Διαθέτει 25 δωμάτια, εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, αίθουσα προβολών και γκαράζ. Οι κεντρικές κρεβατοκάμαρες είναι 7 με εσωτερικά μπάνια. Οι κήποι που περιβάλλουν την βίλα είναι εκπληκτικοί.

Ο Τζόρτζ Κλούνει μιλώντας στο «The Today Show», είπε: «Όταν απέκτησα παιδιά συνειδητοποίησα πόσο άδεια ήταν η ζωή μου πριν. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ την ζωή μου χωρίς αυτά τα δύο παιδιά. Περίμενα τόσο γιατί δεν είχα βρει τον κατάλληλο άνθρωπο», είπε ο ηθοποιός ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τις αταξίες που κάνει με τα παιδιά του για να προκαλούν σοκ στην Αμάλ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η αγαπημένη του ασχολία είναι να «μαθαίνει στα δίδυμα πράγματα που σοκάρουν τη μαμά τους».

