Διαζύγιο εξπρές μέσω…mail: Η διαδικασία στο gov.gr

Άυλο διαζύγιο εξπρές θα είναι διαθέσιμο στα ζευγάρια που χωρίζουν συναινετικά.

Διαζύγιο εξπρές ετοιμάζεται για όσα ζευγάρια επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, καθώς μέσα στον Ιούλιο ετοιμάζεται να λειτουργήσει πιλοτικά η πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr) μέσω της οποίας θα υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν νέες δομές για την υποστήριξη των εισερχόμενων εκκρεμοτήτων στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Πολιτών (υποσύστημα Ληξιαρχείου) για την ενημέρωση ψηφιακά της λύσης του γάμου σε ληξιαρχική πράξη γάμου. Όπως τόνισε και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς «δώσαμε την δυνατότητα όταν υπάρχει συναίνεση των συζύγων να χωρίσουν, να γίνεται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Δίνοντας εντολή στους δικηγόρους, εκείνοι διαχειρίζονται την υπόθεση για να καταλήξουν σε ένα κείμενο συμφωνίας.

Τι προβλέπει η διαδικασία για το άυλο συναινετικό διαζύγιο

1. Εκκινεί τη διαδικασία ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet, εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Τον αριθμό, τόμο, έτος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, τον κωδικό του ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δύο συζύγων, αλλά και τα επώνυμα και τα emails των δύο συζύγων. Η εφαρμογή θα ανακτά αυτόματα τα παρακάτω στοιχεία από το αντίστοιχο Webservice του Μητρώου των Πολιτών:

στοιχεία του κάθε συζύγου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)

Είδος γάμου (πολιτικός/θρησκευτικός/πολιτικός με ιερολόγηση, τόπος και ημερομηνία τέλεσής του). Σημειώνεται πως οι πολιτικοί γάμοι με ιερολόγηση θα χειρίζονται από την εφαρμογή ως θρησκευτικοί γάμοι.

Αριθμός τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία Γέννησης)

Σε περίπτωση που η ανάκτηση δεν είναι επιτυχής, η διαδικασία δε θα μπορεί να ξεκινήσει. Ειδικότερα, αν δεν υπάρχει γάμος, η εφαρμογή θα ενημερώνει ότι: «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε καταχωρημένο τον γάμο στο Μητρώο των Πολιτών και άρα δεν είναι η δυνατή η κατάρτιση 'Αυλου Συναινετικού Διαζυγίου». Σε περίπτωση που αποτύχει η επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών, η εφαρμογή θα ενημερώνει ότι «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με το Μητρώο των Πολιτών. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα».

Β. Τον αριθμό μητρώου ή το ΑΦΜ και το email του έτερου δικηγόρου.

Γ. Το τελικό έγγραφο

Δ. Το συμβολαιογράφο που θα συντάξει το συναινετικό διαζύγιο εισάγοντας τον αριθμό μητρώου του συμβολαιογράφου.

Ε. Η εφαρμογή ανακτά το email των δυο δικηγόρων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι δικηγόροι θα πρέπει να το εισάγουν οι ίδιοι.

Με την ολοκλήρωση του βήματος, οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν email, που τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Ο δεύτερος δικηγόρος λαμβάνει email που τον ενημερώνει ότι πρέπει να συνδεθεί και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία.

2. O έτερος δικηγόρος συνδέεται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης, το τελικό έγγραφο, καθώς και την επιλογή του συμβολαιογράφου.

Oι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για την επιβεβαίωση των στοιχείων από το δεύτερο δικηγόρο. Οι σύζυγοι λαμβάνουν και ξεχωριστό email που τους ενημερώνει ότι πρέπει να συνδεθούν και να δώσουν τη συναίνεσή τους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

3. Οι σύζυγοι, έχοντας ενημερωθεί μέσω email, συνδέονται στην εφαρμογή για να δώσουν την τελική τους συναίνεση για τη συνέχεια της διαδικασίας.

4. Μόλις και οι δύο σύζυγοι δώσουν τη έγκρισή τους στο κείμενο των δυο δικηγόρων και τη συναίνεσή τους για την συνέχιση της διαδικασίας η εφαρμογή εκκινεί το 10ήμερο. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για τη συναίνεση των συζύγων και την έναρξη του 10ήμερου.

5. Μόλις παρέλθει το 10ήμερο οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για την παρέλευση του 10ημέρου, ώστε να υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη είτε ψηφιακά είτε φυσικά.

6. Μόλις υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο πατώντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της, αλλά και να προσθέσει σε διαθέσιμο πεδίο το δικό του γραμμάτιο. Επίσης, θα υπάρχει και ένα πεδίο κειμένου που θα αφορά στη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων, κείμενο το οποίο ο συμβολαιογράφος θα αντιγράφει από την συμβολαιογραφική πράξη.

7. Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία της έκδοσης από την Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της Μητρόπολης.

8. Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών, κατόπιν επιστρέφεται ένας κωδικός/ μοναδικό αναγνωριστικό, βάση του οποίου οι σύζυγοι/δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το email περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος κατά την επικοινωνία με το μητρώο των πολιτών, ο συμβολαιογράφος θα δει σχετικό μήνυμα σφάλματος και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Ακύρωση διαδικασίας

Η ακύρωση της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα εξής βήματα:

Από το δικηγόρο που εκκίνησε τη διαδικασία. Καμία ενημέρωση με email δεν είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση, καθώς κανείς από τους εμπλεκομένους (2ος δικηγόρος, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) δεν έχουν ενημερωθεί.

Από οποιοδήποτε δικηγόρο η σύζυγο. Ο χρήστης που ακυρώνει τη διαδικασία θα μπορεί προαιρετικά να εισάγει και το λόγο ακύρωσης (free text). Σε τέτοια περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν mail σχετικά με την ακύρωση της διαδικασίας καθώς και το ποιος προχώρησε στην ακύρωση και το λόγο που εισήγαγε στο σύστημα. Έπειτα, όλοι οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν mail σχετικά με την ακύρωση της διαδικασίας καθώς και το ποιος προχώρησε στην ακύρωση. Από κι και πέρα η διαδικασία δεν είναι αναστρέψιμη.

