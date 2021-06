Παράξενα

Πορτοφόλι “βρέθηκε” μετά από 46 χρόνια! (εικόνες)

Μία απίστευτη ιστορία ενός πορτοφολιού που βρέθηκε απο την κάτοχο του, 46 χρόνια αφού χάθηκε.

Το πορτοφόλι της βρήκε μετά από 46 χρόνια μία γυναίκα από τη Βεντούρα, στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο υπάλληλος πολιτιστικού χώρου βρήκε το πορτοφόλι μέσα σε παλιά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σφραγίδες εισιτηρίων και κουτάκια αναψυκτικών. Το είπε στους εργοδότες του και στη συνέχεια ανέβασε φωτογραφίες στα social media αναζητώντας τον ιδιοκτήτη του.

Μέσα στο πορτοφόλι βρήκε παλιές φωτογραφίες, ένα εισιτήριο από συναυλία των Grateful Dead το 1973 και μία άδεια οδήγησης που έληγε το 1976.

Όμως, δεν υπήρχαν χρήματα.

«Ξέρει κανείς την Colleen Distin», έγραψε στο Facebook.

Η γυναίκα που έχει μεγαλώσει στην περιοχή, παραμένει κάτοικός της και άκουσε από πολλούς ότι κάποιος την αναζητά στα social media.

Αφού συναντήθηκαν και πέρασαν μερικές ώρες μαζί, ανέβασαν φωτογραφίες από το πορτοφόλι.

Η γυναίκα είπε ότι ήταν σαν να άνοιξε «χρονοκάψουλα».

Είχε χάσει το πορτοφόλι της το 1975, όταν ήταν λίγο παραπάνω από 20 ετών κι ενώ ήταν στον κινηματογράφο.

Μέσα στο πορτοφόλι υπήρχαν επίσης φωτογραφίες των συμμαθητριών της, αλλά και της μητέρας της που πέθανε πριν από λίγα χρόνια.

