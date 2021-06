Αθλητικά

Σπανούλης: Η Αρμάνι θέλει τον αρχηγό του Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ιταλοί παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις του Ελληνα σταρ με τον Ολυμπιακό.





Η Αρμάνι Μιλάνο εξετάζει την περίπτωση του Βασίλη Σπανουλη. Οι Ιταλοί παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις του Ελληνα σταρ με τον Ολυμπιακό και σε περίπτωση που δεν ανανεώσει θα καταθέσουν επίσημη πρόταση, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φως των Σπορ».

Στην Αρμάνι εργάζεται ο Χρήστος Σταυρόπουλος, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και έχει άριστες σχέσεις με τον «Kill Bill», ενώ κι ο Ετόρε Μεσίνα έχει ανάψει το «πράσινο φως».

Ο Σπανούλης πάντως έχει πρώτη προτεραιότητα να παραμείνει στο λιμάνι, ωστόσο εξελίξεις στην υπόθεση θα έχουμε μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ληστεία “καρμπόν” στον εκπαιδευτή του πιλότου

Άλιμος: σύλληψη για τους πυροβολισμούς σε πολυκατοικία

Μητσοτάκης για Περιβάλλον: Η προστασία του δεν είναι λόγια, αλλά σχέδιο και πράξεις