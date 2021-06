Παράξενα

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Τσίπρας: Η Πράσινη Επανάσταση είναι χρέος μας

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Η Πράσινη Επανάσταση είναι το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «Όχι μόνο στα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ, όμως έχουν δικαίωμα να ζήσουν και να αναπνεύσουν σε έναν πλανήτη βιώσιμο»

Αναλυτικά η ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρα:

«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι για μας μόνο η αφορμή. Πριν από δύο μέρες, παρουσιάσαμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για μία Πράσινη Επανάσταση. Περιλαμβάνει έννοιες όπως η Ενεργειακή Δημοκρατία, ο Πράσινος Τουρισμός και η Κοινωνία της ανακύκλωσης, οι οποίες για κάποιους φαντάζουν ακόμη μακρινές, όμως είναι το αύριο που έχουμε ανάγκη σήμερα.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι μία μάχη υπαρξιακή για το μέλλον του πλανήτη που μας φιλοξενεί. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα των νέων που μας λένε: Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα.

Πράσινη Επανάσταση σημαίνει ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ανάπτυξη όμως για όλους, όχι για λίγους εκλεκτούς. Στην αυγή της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η Δημοκρατία περνά μέσα από το περιβάλλον.

Η Πράσινη Επανάσταση είναι το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Όχι μόνο στα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ όμως έχουν δικαίωμα να ζήσουν και να αναπνεύσουν σε έναν πλανήτη βιώσιμο».

