Ισλανδία: Λάβα ηφαιστείου “κατάπιε” drone στον αέρα (βίντεο)

Ενας χειριστής drone και Youtuber από το Σικάγο των ΗΠΑ διέσχισε με το ποδήλατό του 7 χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι μέχρι να φτάσει στο ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιαλ της Ισλανδίας, προκειμένου να καταγράψει την εντυπωσιακά έντονη δραστηριότητά του.

Όταν τα κατάφερε, εν τέλει, τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Η λάβα του ηφαιστείου, που ενεργοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να βρυχάται, «κατάπιε» το drone του, βάζοντας πρόωρο τέλος στις φιλοδοξίες του για πλούσια πλάνα.

Ευτυχώς, η προσαρμοσμένη κάμερα κατέγραψε το περιστατικό, προσφέροντας ένα σπάνιας ομορφιάς στιγμιότυπο.

"Γύρω από ένα ηφαίστειο όπου εκπέμπονται αυτά τα καυτά αέρια που προκαλούν αναταράξεις γύρω σου και πετάγονται καυτές πέτρες προς το μέρος σου, ο χειρισμός της πτήσης ενός drone δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα", παραδέχθηκε ο Τζόι Χολμς.

Την τελευταία φορά που το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιαλ έβγαλε λάβα ήταν 800 χρόνια πριν. Χιλιάδες άνθρωποι το έχουν επισκεφτεί τους τελευταίους μήνες για να το θαυμάσουν από κοντά. Οι επιστήμονες στην Ισλανδία παρακολουθούν για μήνες αυτό που αποκαλούν "τουριστική έκρηξη".

