H ΠΑΕ ΟΦΗ στηρίζει την ΛΑΟΤΚΙ+ κοινότητα (εικόνες)

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ ΟΦΗ άλλαξε τα χρώματα του λογότυπου της ομάδας, ενώ έστειλε και το δικό της μήνυμα





Την ΛΑΟΤΚΙ+ κοινότητα υποστηρίζει η ΠΑΕ ΟΦΗ. Με ανάρτησή της στα social media, άλλαξε τα χρώματα του λογότυπου της ομάδας, ενώ έστειλε και το δικό της μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο οι Κρητικοί θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται αποδεκτοί.

«Στέλνουμε την αγάπη μας στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο! Πρέπει όλοι να αισθάνονται αγαπητοί και αποδεκτοί!», έγραψαν χαρακτηριστικά στο Twitter.

Στέλνουμε την αγάπη μας στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο! Πρέπει όλοι να αισθάνονται αγαπητοί και αποδεκτοί! ?? #pridemonth

Sending our love to the LGBTQ+ community in Greece and around the world! Everyone should feel loved and included! ?? #pridemonth pic.twitter.com/6b5E3g2fLJ