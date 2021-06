Κοινωνία

Φονικό στην Κέρκυρα: Γείτονας εκτέλεσε ζευγάρι, αυτοκτόνησε ο δράστης (εικόνες)

Σοκ στην Κέρκυρα από το άγριο φονικό. Τρεις νεκροί. Αποκλεισμένη η περιοχή.

Τρεις νεκροί, μία γυναίκα από την Κέρκυρα και δύο άνδρες, είναι ο απολογισμός, από το διπλό έγκλημα και την αυτοκτονία στην περιοχή Δασιά της Κέρκυρας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες ο δράστης και αυτόχειρας νοίκιαζε διαμέρισμα στο διώροφο σπίτι της Κερκυραίας ιδιοκτήτριας η οποία του έκανε έξωση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς εμπλέκεται το δεύτερο θύμα, ένας άνδρας που ζούσε στο παρελθόν στη Γαλλία.

Ο δράστης σύμφωνα με τις πληροφορίες, πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα, γύρω στις 11.30 το πρωί, μετά από έντονο διαπληκτισμό, τη γυναίκα στην πίσω αυλή του σπιτιού της, στην ίδια αυλή πυροβόλησε και σκότωσε και τον αλλοδαπό που έμενε στον πρώτο όροφο.

Στην συνέχεια φέρεται να κλείστηκε στο σπίτι του και να έδωσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.





Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης του διπλού φονικού ταμπουρώθηκε εν συνεχεία στο σπίτι του όπου έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το ξενοδοχείο όπου διέμενε το ζεύγος των Γάλλων έχει περικυκλωθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μαρτυρία πολίτη για το φονικό

Φωτογραφίες: corfutvnews.gr, startmediacorfu.gr





