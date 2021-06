Πολιτική

Αλέκος Φλαμπουράρης: Του έκλεψαν το αυτοκίνητο από τα Εξάρχεια

Θύμα κλοπής έπεσε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, αφού το άρπαξαν το αυτοκίνητο έξω από το φυλασσόμενο σπίτι του, στα Εξάρχεια.

Το αυτοκίνητο του πρώην υπουργού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη, έκλεψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι του στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η κλοπή έγινε αντιληπτή στις 12 το μεσημέρι από άνδρα της φρουράς του πρώην υπουργού, ο οποίος τον ειδοποίησε και στη συνέχεια ενημερώθηκε για την κλοπή το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων.

Η κλοπή εκτιμάται ότι έγινε στο διάστημα μεταξύ 22:35 χτες το βράδυ και 12 το μεσημέρι σήμερα.

Όπως ανέφεραν οι φρουροί του κ. Φλαμπουράρη, πρόκειται για ένα παλιό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πολύ καιρό στο σημείο από το οποίο εκλάπη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο πρώην υπουργός διαθέτει οκτώ άτομα φρουρά και μια μοτοσικλέτα, για όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από την Ασφάλεια για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου και των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα είχαν σημειωθεί επιθέσεις στο σπίτι του πρώην υπουργού.

