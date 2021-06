Κόσμος

Μήλος: Το BBC στο covid-free νησί του Αιγαίου (βίντεο)

Αφιέρωμα του βρετανικού καναλιού στο ελληνικό νησί και τους ανθρώπους της Μήλου.

Αφιέρωμα στη Μήλο, το “covid-free” νησί που υποδέχεται τους τουρίστες κάνει το BBC.

Το βρετανικό κανάλι κάνει λόγο για το σχέδιο της Ελλάδας να προσελκύσει τους τουρίστες εμβολιάζοντας τους κατοίκους των νησιών.

«Ο στόχος της “Γαλάζιας Ελευθερίας” μετατρέπει νησιά, όπως η Μήλος σε “covid-free” προορισμούς», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το BBC συνομίλησε με μόνιμους κατοίκους, όπως ο γιατρός του νησιού, που είπε ότι δεν αντέχει την ησυχία του χειμώνα, ενώ γιατρός ανέφερε ότι, «είναι άλλο το νησί των 5.000 κατοίκων το χειμώνα και των 25.000 το καλοκαίρι».

Επιχειρηματίες του νησιού τόνισαν ότι, ο τουρισμός είναι αλυσίδα στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Ένας κτηνοτρόφος περιέγραψε πώς οι επιχειρήσεις εστίασης προμηθεύονται τα τυριά τους από τους ντόπιους παραγωγούς, ενώ μία γυναίκα που διατηρεί κατάστημα με σουβενίρ και στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους τουρίστες ευχήθηκε «η τουριστική κίνηση να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019».

