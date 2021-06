Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εμβολιασμός: Τα ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα

Ποιες ηλικιακές ομάδες σπεύδουν να εμβολιαστούν και ποιοι έχουν μείνει πίσω. Η εμβολιαστική κάλυψη ανά ηλικιακή ομάδα.



Με σταθερούς ρυθμούς προχωράει το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, με βασικό στόχο, όπως τον εξέφρασε στην τακτική ενημέρωση ο Μάριος Θεμιστοκλέους, την επίτευξη του 50% στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού εντός του καλοκαιριού.

Οι ηλιακές ομάδες άνω των 60 ετών έχουν ήδη πετύχει υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 71% των 60+ ετών έχει εμβολιαστεί, ενώ αν υπολογίσουμε τα ραντεβού το ποσοστό αυτό φτάνει στο 74,3%.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχει πρόβλημα με ενδεχόμενο «ταβάνι» στα ποσοστά των πολιτών άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Κάλεσε δε παιδιά και εγγόνια των ανεμβολίαστων πολιτών να τους πείσουν, λέγοντας: «Όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης, όλοι μπορούμε να συμβάλουμε για να πείσουμε κάποιον να εμβολιαστεί». Και πρόσθεσε: «Όλα τα εμβόλια προστατεύουν κάποιον να μην νοσηλευτεί με βαριά νόσο ή να καταλήξει σε ΜΕΘ».

Κατά τα λοιπά, οι εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μια δόση ανέρχονται σε 4 εκατ. πολίτες (38,1%), ενώ 2,3 εκατ. πολίτες (22,4%) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Τι συμβαίνει ωστόσο όταν κατεβαίνουμε στις ηλικιακά νεότερες ομάδες:

Στην ομάδα 40-44 έχουν εμβολιαστεί ή κλείσει ραντεβού οι μισοί, το 49%. Στους 35-39 -μαζί με τα ραντεβού- το ποσοστό φτάνει στο 38,6%– κάτι παραπάνω από ένας στους τρεις. Οι 30-34 φτάνουν με τα ραντεβού στο 33%.

Για αυτές τις ηλικιακές ομάδες έχει προ πολλού ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια, ενώ για το ηλικιακό πλέγμα των 30 έως 44 είχε ανοίξει τον Απρίλιο fast lane μόνον για AstraZeneca, ωστόσο σταδιακά άνοιξε η πλατφόρμα και για τα άλλα σκευάσματα.

Αναλυτικά, όσον αφορά στην εμβολιαστική κάλυψη ανά ηλικιακή ομάδα:

85+: Το 67,5% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 70%.

Το 67,5% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 70%. 80-84 : Το 68% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 70%.

: Το 68% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 70%. 75-79 : Το 79% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 82%.

: Το 79% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 82%. 70-74 : Το 73% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 76%.

: Το 73% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 76%. 65-69 : Το 72% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 76,5%.

: Το 72% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 76,5%. 60-64 : Το 66% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 71%.

: Το 66% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 71%. 55-59 : Το 58% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 66,5%.

: Το 58% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 66,5%. 50-54 : Το 53% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 62%.

: Το 53% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 62%. 45-49 : Το 39% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 58%.

: Το 39% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 58%. 40-44 : Το 33% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 49%.

: Το 33% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 49%. 35-39 : Το 25% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 38,6%.

: Το 25% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 38,6%. 30-34: Το 21% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση- με τα ραντεβού φτάνει στο 33%.