ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 10 Ιουνίου

Στην 24ώρη απεργία της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν και τα μέλη της ΠΝΟ.

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία την Πέμπτη 10 Ιουνίου, καθώς τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 έως 24:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

«Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την κατάργηση του οκταώρου και την παραπέρα συρρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων επιβάλλουν τη δυναμική και συντονισμένη αντίδραση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων. Τα σωματεία μας συντονίζουν τη δράση τους από κοινού και μεταφέρουν μαζί με όλο το εργατικό κίνημα την εικοσιτετράωρη πανελλαδική μας απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 10 Ιουνίου 2021» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

«Το αντεργατικό νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αντεργατικών νόμων, σε μια περίοδο καπιταλιστικής κρίσης και με πρόσχημα την πανδημία, να διευρύνουν τις ευέλικτες μορφές εργασίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, της Πανελλήνιας Ενωσης Κατατέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων, της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών και της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ.

Τα συγκεκριμένα σωματεία θα πραγματοποιήσουν απεργιακή προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που έχει προαναγγείλει απεργιακή προσυγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στα Χαυτεία ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου την υπογραφή και ανανέωση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αλλά και κατάργηση των νόμων 4150/2013, 4714/2020, 2687/1953.

