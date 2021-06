Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Ζαχαράτος και Παγώνη… δίνουν ρέστα (βίντεο)

Για τη νέα του παράσταση μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Τάκης Ζαχαράτος.

«Πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους ανοίγουν τα θέατρα» δήλωσε ο Τάκης Ζαχαράτος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1.

Οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο «Άλσους», το «πιο ωραίο θέατρο», όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Διευκρίνισε, επίσης ότι, «το θέατρο είναι τεράστιο και τηρούνται όλα τα μέτρα».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι, «σταρ της παράστασης είναι η Ματίνα Παγώνη».

«Μου έφτιαξες τη μέρα, είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, ο καλύτερος», του απάντησε η Ματίνα Παγώνη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της προς τον Τάκη Ζαχαράτο.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι, στην παράσταση εκτός της κ.Παγώνη, «εμφανίζονται» πολλές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, ότι θα έχει spoiler προς τις «Άγριες Μέλισσες».

Special Guest Star στην παράσταση θα είναι η Άντζελα Δημητρίου.

Ειδική αναφορά έκανε και στο βιβλίο που έγραψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, στον όσο χρόνο του απέμενε από το “Your Face Sounds Familiar – All Star” και το οποίο κυκλοφορεί αύριο από τις εκδόσεις «Διόπτρα».

