“Άγριες Μέλισσες” - Γιώργος Γάλλος: Η κόρη έπαιξε στην σειρά και δεν το κατάλαβε κανείς (βίντεο)

Δείτε το απόσπασμα με την σκηνή στην οποία πήρε μέρος η μικρούλα, που μοιάζει πολύ στον μπαμπά της.

Η σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” κατάφερε να κλέψει την καρδιά των τηλεθεατών από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και όλοι περίμεναν με αγωνία να δουν τις εξελίξεις και τι θα συμβεί με τους αγαπημένους τους ήρωες.

Την περασμένη εβδομάδα το επιτυχημένο σίριαλ έριξε αυλαία και συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε το συγκλονιστικό φινάλε του Β΄ Κύκλου.

Πλέον, γίνονται οι προετοιμασίες για τον Γ΄ Κύκλο που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τον Σεπτέμβριο.

Το πρωί της Δευτέρας αποκαλύφθηκε πως η πραγματική κόρη του Γιώργου Γάλλου, Ειρήνη, έπαιξε στις “Άγριες Μέλισσες” και δεν τον κατάλαβε κανείς.

Συγκεκριμένα, η μικρή Ειρήνη που μοιάζει πάρα πολύ στον πατέρα της πραγματοποίησε μια σκηνή με τον ηθοποιό Σπύρο Σταμούλη ή αλλιώς τον τηλεοπτικό “Aλέξη Γραμματικό”.

Εν τω μεταξύ, για τις «Άγριες Μέλισσες» και τις δύσκολες σκηνές του φινάλε του β΄ κύκλου μίλησε στο «Πρωινό» η Μαρία Αντουλινάκη, η οποία υποδύεται την Αγορίτσα.

Όπως αποκάλυψε, η σκηνή της αυτοκτονίας της Ανέτ, που σήμανε και το τέλος της συμμετοχής της Κάτιας Δανδουλάκη στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και συγκινησιακά φορτισμένη και για τους ίδιους τους ηθοποιούς.

«Εγώ έκλαιγα από πριν, από τα καμαρίνια», είπε η Μαρία Αντουλινάκη, καθώς μαζί με την σκηνή σταματούσε από την σειρά η Κάτια Δανδουλάκη, ενώ για την σκηνή που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό είπε ότι απαίτησε «γυρίσματα που κράτησαν δέκα ώρες, μια ολόκληρη ημέρα».

Σχετικά με την… τύχη της Αγορίτσας και εάν ο ρόλος της συνεχίζεται στον γ΄ κύκλο της σειράς, η Μαρία Αντουλινάκη είπε ότι θα συνεχίσουμε να την βλέπουμε στις οθόνες μας, στο σπιτικό του Δούκα και της Μυρσίνης.

Σε ότι αφορά τυχόν ευτράπελα που της έχουν τύχει από τις επαφές της με λάτρεις της σειράς, η Μαρία Αντουλινάκη είπε ότι κάποια στιγμή, ενώ λόγω της καραντίνας προβάλλονταν επαναλήψεις επεισοδίων από τις «Άγριες Μέλισσες», της είπαν «καλά παίζεις, αλλά στις επαναλήψεις παίζεις καλύτερα!», με την ίδια να το διασκεδάζει λέγοντας ότι «προφανώς, είχα περισσότερο χρόνο για τον ρόλο και έπαιζα καλύτερα».

