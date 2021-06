Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η πρόβλεψη για την Σάκκαρη και η έκλειψη Σελήνης (βίντεο)

Τι είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» για την τενίστρια. Παρακολουθήστε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

«Εγώ έχω γράψει για την Σάκκαρη, πριν από δύο μήνες. Έγραψα τότε ότι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έχουν πολλούς πλανήτες στον Καρκίνο και θα πάνε καλά. Η Σάκκαρη, που είναι Λέων, θα έχει πολύ καλή πορεία», είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», αναφερόμενη στην τενίστρια, για την νίκη της στο Roland Garros και την αποκάλυψη της σχέσης της με τον γιό του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις των ζωδίων για την Τρίτη, η αστρολόγος είπε ότι «σήμερα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή όψη η Σελήνη στον Ταύρο. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ημέρα και θα πρέπει μέσα στην κατάσταση αυτή, του ανάδρομου Ερμή, να την εκμεταλλευθούμε».

Για την επικείμενη έκλειψη Σελήνης, είπε η νέα Σελήνη της Πέμπτης θα φέρει σε πολλούς μεταστροφή στον τρόπο σκέψης ή δράστης τους, δίνοντας ώθηση σε νέα ξεκινήματα, ενώ ίσως οδηγήσει ορισμένους και σε υπερβολές, κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουν.

Η Λίτσα Πατέρα επανέλαβε ότι τώρα είναι καλή περίοδος για να ξεκινήσει κάποιος την προσπάθεια να όψει το τσιγάρο ή να κάνει γνωριμίες και καινούριες σχέσεις, ενώ ανέφερε συγκεκριμένα ζώδια στα οποία τα σχέδια και οι προοπτικές τους μοιάζουν μπερδεμένα, ενώ άλλα βρίσκονται μπροστά σε προβλήματα που επανέρχονται και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οριστικά με την έκλειψη που δίνει ώθηση για κάτι τέτοιο.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» η νέα Σελήνη φέρνει σε άλλους ευκαιρία για ξεκαθάρισμα εκκρεμών υποθέσεων και σε άλλους ευκαιρία για νέα ξεκινήματα.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

