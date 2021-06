Life

Τάσος Μπερδέσης: ο Γιώργος Μανίκας στο “Πρωινό” μιλά για τον φίλο του

Τι αναφέρει για την ζωή του παλαιστή που δολοφονήθηκε στην Βάρη και για την οικογένεια του.

«O Τάσος Μπερδέσης είχε βρει τον δρόμο του, ήταν πολύ καλά», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Μανίκας, στενός φίλος του παλαιστή που δολοφονήθηκε στην Βάρη.

Όπως αποκάλυψε το μοντέλο, ο Τάσος Μπερδέσης «είχε ξεκινήσει τον πρωταθλητισμό πάλι κανονικά. Πήγαινε στο εξωτερικό, έκανε σκληρές προπονήσεις και αγώνες».

Σε ότι αφορά την πορεία των ερευνών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του παλαιστή, είπε ότι δεν γνωρίζει εξελίξεις ούτε τον αφορά τόσο πλέον, καθώς το σημαντικότερο είναι η απώλεια του φίλου του.

Ο Γιώργος Μανίκας δεν αναφέρθηκε ούτε σε τυχόν συζητήσεις που είχε με τον δολοφονημένο παλαιστή για φόβους του ή απειλές που είχε δεχθεί για την ζωή του, ενώ είπε ότι «το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι “ποιος και γιατί” (σημ: σκότωσε τον Τάσο Μπερδέση). Εγώ γνωρίζω και την μάνα και τον αδελφό του, την οικογένεια του που είναι κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι είναι χάλια, όπως είναι φυσιολογικό».

Ο Τάσος Μπερδέσης που δολοφονήθηκε σε ενέδρα θανάτου στη Βάρη Αττικής όπου κατοικούσε την τελευταία διετία κηδεύτηκε στον τόπο καταγωγής του, τη Μιτόπολη Αχαϊας

Αβάσταχτος ήταν ο πόνος για τη μητέρα του και τα δύο του αδέλφια, «Αγάπη μου, Αρχοντά μου» φώναζε η μητέρα του που δεν μπορεί να πιστέψει ότι δε θα δει ξανά το παιδί της

Ιατροδικαστής: Τον “γάζωσαν” από κοντινή απόσταση

Οι δράστες «γάζωσαν» τον άτυχο Τάσο Μπερδέση από πολύ κοντινή απόσταση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 14 φυσίγγια από καλάσνικοφ και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, 10 από τα 14 φυσίγγια ήταν αυτά που έπληξαν το σώμα του 39χρονου πυγμάχου γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν.

