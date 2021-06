Κοινωνία

Καιρός – “Ψυχρή Λίμνη”: Τι είναι το φαινόμενο που θα “χτυπήσει” και την Αττική

Τι είναι το φαινόμενο της "Ψυχρής Λίμνης" που προκαλεί κακοκαιρία.

Η κακοκαιρία με το φαινόμενο της «Ψυχρής Λίμνης» θα "χτυπήσει" σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη και θα επηρεάσουν όλα σχεδόν τα ηπειρωτικά.

Τι είναι η Ψυχρή Λίμνη

Υπεύθυνα είναι τα νεφικά συστήματα που θα προσεγγίσουν τη χώρα μας από την περιοχή της Ιταλίας και των βόρειων – βορειοδυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για ψυχρές αέριες μάζες στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας. Το απόγευμα έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ της ανώτερης ατμόσφαιρας και της θερμοκρασίας του εδάφους με αποτελέσματα να υπάρχει έντονη καιρική αστάθεια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η αστάθεια θα εκδηλωθεί σε όλο τον ηπειρωτικό κορμό, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Γιατί πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή στην Ελλάδα;

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες του meteo, οι χαλαζοπτώσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα μας στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς σχετικά ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη βρίσκουν συχνά δίοδο προς τα νότια. Η παρουσία ψυχρών αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με την έντονη θέρμανση του εδάφους αυτή την περίοδο, δημιουργούν συνθήκες αστάθειας. Με παρουσία κατάλληλων ποσοτήτων υγρασίας, η αστάθεια οδηγεί συχνά σε εκδήλωση καταιγίδων, μερικές από τις οποίες παράγουν χαλάζι.

Το χαλάζι ξεκινά να δημιουργείται στις καταιγίδες κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες έντονης αστάθειας και αλλαγής ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος, που δημιουργεί στροβιλισμό εντός των νεφών. Aλλεπάλληλα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα το οδηγούν σε διάφορα ύψη, καθώς οι χαλαζόκοκκοι μεγαλώνουν, όταν υδρατμοί συμπυκνώνονται και παγώνουν πάνω τους. Πολλές φορές η αστάθεια από μόνη της είναι αρκετά έντονη και όταν ο άνεμος είναι ασθενής, πάλι δημιουργούνται ισχυρά ανοδικά και καθοδικά ρεύματα εντός των καταιγίδων, που ευνοούν την παραγωγή χαλαζιού, όπως θα συμβεί τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr ξεκίνησε από το 2020 την προσπάθεια προγνώσεων για το χαλάζι, το οποίο αποτελεί την πιο δύσκολη παράμετρο (μορφή υετού) στην πρόγνωση καιρού. Χρησιμοποιώντας πλήθος ατμοσφαιρικών παραμέτρων στους αλγορίθμους υπολογισμών που εφαρμόζονται σε υπερυπολογιστές, το meteo είναι πλέον σε θέση να προβλέπει με σχετική ακρίβεια το μέγιστο μέγεθος του χαλαζιού που πρόκειται να πλήξει μια περιοχή τις επόμενες 48 ώρες.

