Τσίπρας: η Κυβέρνηση θέλει να πείσει ότι η πληρωμή με ρεπό είναι στροφή προς το μέλλον

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην ουσία θέλει να καταλύσει το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της Μεταπολίτευσης- αυτή είναι η ευθεία επίθεση στις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση του 8ωρου, που θέλει να μας πείσει ο κ. Χατζηδάκης ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων και η πληρωμή με ρεπό είναι μια στροφή προς το μέλλον», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχάρη την ΑΔΕΔΥ για την «πολύ σημαντική παρουσία της στην κινητοποίηση των εργαζόμενων ενόψει του αντεργατικού και αντιλαϊκού νομοσχεδίου που έχει εισαχθεί στη Βουλή και θα ξεκινήσει σήμερα τις διαδικασίες συζήτησης και ψήφισης». Τη συνεχάρη ιδιαίτερα για την «πολύ μεγάλη επιτυχία στη διοργάνωση της απεργίας και του συλλαλητηρίου στις 6 Μαΐου» που όπως επεσήμανε ήταν ταυτόχρονα και εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς «και μήνυμα αντίστασης των εργαζόμενων απέναντι στις ρυθμίσεις της Κυβέρνησης που θέλουν να επιτεθούν στον κόσμο της εργασίας».

Σημείωσε πως «όταν επιτίθεται κανείς στην εργασία, όταν απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, όταν καταργεί το 8ωρο και θεσπίζει το 10ωρο εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες, η μπάλα θα πάρει και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα- αυτή είναι η εμπειρία μας και από τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων». Προσέθεσε ότι είναι σημαντικό ότι η ΑΔΕΔΥ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να συντονιστεί η δράση πρωτοβάθμιων εργατικών κέντρων, σωματείων, για να υπογραμμίσει ότι «τώρα έχουμε μια κοινή πολύ σημαντική ημέρα απεργίας, και με τη ΓΣΕΕ και με την ΑΔΕΔΥ, που πρέπει να έχει επιτυχία για να δώσει ένα μήνυμα». Είπε ειδικότερα ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην ουσία θέλει να καταλύσει το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, αυτή είναι η ευθεία επίθεση στις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση του 8ωρου, που θέλει να μας πείσει ο κ. Χατζηδάκης ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων και η πληρωμή με ρεπό είναι μια στροφή προς το μέλλον».

Ο κ . Τσίπρας είπε ότι «δεν είναι μόνο η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, είναι ο συνδικαλιστικός νομός, είναι και η συρρίκνωση του δικαιώματος της απεργίας μέσα στον εργασιακό νόμο, είναι η κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας -πράγμα που είναι και αντισυνταγματικό γιατί είναι μέριμνα του κράτους η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων- είναι ο νόμος για τα ΑΕΙ». Σημείωσε ότι όλα αυτά αφορούν κάθε πολίτη, είτε εργαζόμενο στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, αλλά και κάθε πολίτη συνολικά «γιατί οι εργασιακές σχέσεις και η προστασία της εργασίας είναι ζήτημα που δεν αφορά στενά μονάχα του εργαζόμενους». «Είναι θέμα για το τι κοινωνία θέλουμε, τι δημοκρατία θέλουμε και υπ’ αυτήν την έννοια η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι μάχη υπεράσπισης δημοκρατικών και κοινωνικών κεκτημένων», τόνισε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε εκ νέου ότι «αυτές οι ρυθμίσεις, απορρυθμίσεις, που είναι βαθιά αντιλαϊκές και αντεργατικές -και που δεν έχουν τη στήριξη παρά μονάχα μιας μικρής μειοψηφίας όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις της κοινής γνώμης- θα καταργηθούν αμέσως μόλις δοθεί η δυνατότητα σε μια προοδευτική κυβέρνηση να επαναφέρει την κοινωνία και τον τόπο σε μια κατεύθυνση κοινωνικής συνοχής».

