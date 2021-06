Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών “χαλάρωσε” τις ταξιδιωτικές οδηγίες για δεκάδες προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Την επιστροφή της Ελλάδας στην Κατηγορία 3 (σύσταση για επανεξέταση του ταξιδιού) ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή την τακτική επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών στην οποία προχωρά, λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε εντάξει πριν από δύο μήνες την Ελλάδα στην Κατηγορία 4 (σύσταση για αποφυγή του ταξιδιού).

Όπως είχε σημειώσει τότε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αποφασίσει να αναθεωρεί τις ταξιδιωτικές του οδηγίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επιστημονικές συστάσεις του Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC).

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα νέα επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών. «Εξετάζουμε τακτικά τις συνθήκες ασφάλειας σε προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και θα επικαιροποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους προορισμούς όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

