Αθλητικά

Euro 2020 - Μπενζεμά: τραυματισμός πριν την πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στην Εθνική Γαλλίας για την συμμετοχή του παίκτη της Ρεάλ, τουλάχιστον στα πρώτα ματς της διοργάνωσης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Εθνικής Γαλλίας, μετά τον τραυματισμό του Καρίμ Μπενζεμά στο γόνατο, στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα με τη Βουλγαρία, ενόψει του Euro 2020.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αποχώρησε τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου 45λεπτου, αφού προσγειώθηκε αδέξια μετά από κεφαλιά που επιχείρησε.

Ο Μπενζεμά, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα επέστρεψε στους «τρικολόρ» μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια, παρέμεινε στον πάγκο, αφού πρώτα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες που του παρείχε το ιατρικό επιτελείο των παγκόσμιων πρωταθλητών.

Ο ΑΝΤ1 ειναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός στην Ελλάδα που θα προβάλλει την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με εκπομπές και μετάδοση τριών αγώνων καθημερινά, απο τις 11 Ιουνίου και για έναν μήνα, Για να δεις το πλήρες πρόγραμμα, πάτησε ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

S-400 – Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει

Roland Garros: ο Τσιτσιπάς πέρασε στους “4”

“Η Φάρμα”: Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του “Αγρότη της χρονιάς”