Κοινωνία

Θήβα: πυροβολισμοί και τραυματίες στο Πυρί

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη πέντε, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Σκηνικό φαρ ουέστ στο Πυρί της Θήβας, το πρωί της Πέμπτης, με ανταλλαγή πυροβολισμών, που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, τέσσερις γυναίκες (η μία ανήλικη) και ένας ανήλικος, τραυματίστηκαν ελαφρά, σε διάφορα μέρη του σώματός τους, από σκάγια κυνηγετικού όπλου και διακομίσθηκαν σε Νοσοκομείο της περιοχής, για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διενεργήθηκαν εκτεταμένες και συντονισμένες έρευνες και αναζητήσεις, από πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ημεδαπών (ο ένας ανήλικος), ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη πέντε, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του κ. Ανακριτή Θηβών. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών.