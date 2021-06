Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε επιθεώρηση στόλου: εθνικά υπερήφανη για τους σύγχρονους Θεμιστοκλείς (εικόνες)

Η Κ. Σακελλαροπούλου επιβιβάστηκε στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» όπου την υποδέχθηκαν ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου πραγματοποίησε την Πέμπτη επιθεώρηση του Στόλου στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η Κ. Σακελλαροπούλου επιβιβάστηκε στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» όπου την υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και ο κυβερνήτης της φρεγάτας Αντιπλοίαρχος Διονύσης Αρτεμάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης των πολεμικών πλοίων του Στόλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εθνική υπερηφάνεια είναι το αίσθημα που κυριαρχεί μετά την επιθεώρηση του Στόλου. Υπερηφάνεια και σεβασμός προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού μας Ναυτικού, που υπηρετούν το έθνος με αφοσίωση, υψηλό φρόνημα και αυταπάρνηση. Οι σύγχρονοι Θεμιστοκλείς υπερασπίζονται με αποτελεσματικότητα τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας και της Ευρώπης απέναντι σε προκλήσεις και απειλές της εθνικής μας ακεραιότητας, όπως το καλοκαίρι του 2020, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τους είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά τους».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διαρκή ετοιμότητα του Πολεμικού Ναυτικού. «Θα ήθελα να σας συγχαρώ όλες και όλους», τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου. «Είναι βαθιά η συγκίνησή μου και νιώθω πραγματικά υπερήφανη για όσα είδα. Οφείλω να πω, και για όσα έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό, για την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων. Μιλάω αυτή τη στιγμή στο Πολεμικό Ναυτικό, σε όλες και όλους εσάς που προστατεύετε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, κινείστε παντού, κυρίως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο θάλασσα, ώστε εμείς να νιώθουμε πάντα ασφαλείς και περήφανοι για εσάς. Η πατρίδα είναι στα καλύτερα χέρια. Σας εύχομαι να είστε όλοι πάντα καλά, κι εσείς και οι οικογένειές σας, να πορεύεστε σε ήρεμες θάλασσες. Αλλά είμαι βέβαιη και ότι άλλο χρειαστεί είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε. Να έχετε πάντα τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας, να είστε όλοι καλά. Εκ μέρους του ελληνικού λαού σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

