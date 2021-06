Αθλητικά

Roland Garros – Σάκκαρη: αγχώθηκα στον έναν πόντο από τον τελικό

Η μεγάλη Ελληνίδα αθλήτρια μίλησε για το χθεσινό μεγάλο κι ας ήταν χαμένο, αγώνα της .

Αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητα που διαθέτει ως άνθρωπος, η Μαρία Σάκκαρη, δεν έψαξε για δικαιολογίες. Λίγο μετά τον χαμένο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός από την Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, σχολίασε:

«Ναι, πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αγχώθηκα αρχίζοντας να σκέφτομαι ότι βρίσκομαι μόλις έναν πόντο από τον τελικό. Υποθέτω ότι είναι λάθος ενός πρωτοεμφανιζόμενου. Το καλό είναι ότι όταν δώσω ξανά στον εαυτό μου την ευκαιρία να είμαι σε αυτήν τη θέση, τότε ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το ξανακάνω. Μόλις αγχώθηκα λίγο, το παιχνίδι μου έγινε πιο παθητικό και ειδικά στους σημαντικούς πόντους. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι θα μάθω από αυτό. Η σημερινή απώλεια πονάει πολύ, γιατί ήμουν τόσο κοντά. Ήμουν μόλις έναν πόντο μακριά. Αλλά τι μπορείς να κάνεις; Υπάρχουν πολλά θετικά και μερικά αρνητικά. Απλώς πρέπει να προχωρήσω και να δω πώς θα το κάνω την επόμενη φορά».

Με βασικό «όπλο» την πνευματική συγκέντρωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής, θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι (15:50) στο «Φιλίπ Σατριέ» τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με έπαθλο μία θέση στον τελικό του φημισμένου Ρολάν Γκαρός.

