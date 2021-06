Οικονομία

Φον ντερ Λάιεν: το Ταμείο Ανάκαμψης τη φέρνει στην Αθήνα

Την έλευση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Της Μαρίας Αρώνη

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας σειράς επισκέψεων σε κράτη-μέλη που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα, με αφορμή την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Πορτογαλία και την Ισπανία στις 16 Ιουνίου, την Ελλάδα και τη Δανία στις 17 Ιουνίου και το Λουξεμβούργο στις 18 Ιουνίου.

Η Φον Ντερ Λάιεν μιλώντας στις 8 Ιουνίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα αρχίσει να εγκρίνει τα πρώτα εθνικά σχέδια ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

«Σε χρόνο ρεκόρ δημιουργήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU), το μεγαλύτερο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη από το σχέδιο Μάρσαλ», ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Πρόκειται για ένα επίτευγμα ορόσημο», πρόσθεσε.

