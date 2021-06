Κόσμος

Ισπανία: Νεκρό βρέθηκε κορίτσι που είχε απαχθεί από τον πατέρα της

Συγκλονίζουν τα ευρήματα των Αρχών, ενώ ακόμα αναζητείται η ενός έτους αδελφή της 6χρονης, που βρέθηκε στον πάτο της θάλασσας.





Ισπανοί διασώστες ερευνούσαν σήμερα τα νερά στις ακτές της Τενερίφης αναζητώντας ένα κορίτσι ενός έτους μετά την ανάσυρση του πτώματος ενός εξάχρονου κοριτσιού -που θεωρείται ότι ήταν αδελφή της- από βάθος 1.000 μέτρων.

Ο πατέρας τους, ο Τόμας Γ., είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 6χρονης Ολίβιας και της ενός έτους Άννας. Τα δύο κορίτσια θεωρούνται αγνοούμενα από τα τέλη Απριλίου σε αυτό το νησί του αρχιπελάγους των Καναρίων ύστερα από την αποστολή ενός τελευταίου αποχαιρετιστήριου μηνύματος από τον πατέρα τους, ο οποίος επίσης εξαφανίστηκε, προς τη μητέρα τους με την οποία είχε χωρίσει, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτοφυλακής.

Το πτώμα του 6χρονου κοριτσιού, που αρχές θεωρούν πολύ πιθανόν να είναι της Ολίβιας, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε να πλέει άδεια η βάρκα του πατέρα της.

«Το πτώμα είναι σε βάθος 1.000 μέτρων μέσα σε έναν αθλητικό σάκο δεμένο με άγκυρα. Δίπλα τους βρέθηκε ένας ακόμα άδειος αθλητικός σάκος», ανέφερε ανακοίνωση δικαστηρίου.

«Εν αναμονή περισσότερων ιατροδικαστικών αποδεικτικών στοιχείων, (το πτώμα) θα μπορούσε σχεδόν με βεβαιότητα να ανήκει στην Ολίβια Γ.», ανέφερε το δικαστήριο.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Δεν μπορώ καν να φανταστώ τον πόνο της μητέρας της μικρής Άννας και της μικρής Ολίβιας, που εξαφανίστηκαν στην Τενερίφη, με τα τρομερά νέα που μόλις ακούσαμε».

No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequenas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer.



Mi abrazo, mi carino y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos. — Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) June 10, 2021

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο αδερφών στο δημαρχείο της Τενερίφης.

Στην Ισπανία 39 ανήλικα δολοφονήθηκαν από τον πατέρα ή τον σύντροφο, νυν ή πρώην, της μητέρας τους από το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης για τα εγκλήματα με βάση το φύλο.

