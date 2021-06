Πολιτική

Μητσοτάκης: Μια διαφορετική συνέντευξη στα παιδιά της Atraktos Kids (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός απάντησε στα ερωτήματα παιδιών της Atraktos Kids, στο πλαίσιο της εκπομπής "Μεγάλες Κουβέντες".

Μια διαφορετική συνέντευξη μακριά από την πολιτική και τις τρέχουσες εξελίξεις, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα παιδιά της Atraktos Kids και στην εκπομπή «Μεγάλες Κουβέντες».

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στα ερωτήματα παιδιών της Atraktos Kids, μιας πρωτοβουλίας της Ατράκτου, στο πλαίσιο της εκπομπής επαγγελματικού και κοινωνικού προσανατολισμού «Μεγάλες Κουβέντες».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα παιδικά του χρόνια, τις ανησυχίες του, τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του, τι θέλει να κάνει μετά το τέλος της πανδημίας αλλά και τι θα έκανε αν είχε τη δύναμη ενός υπερήρωα...

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη απόφαση που πήρε μέχρι τώρα, το ότι "έπρεπε να τα κλείσουμε όλα για τον κορονοϊό" λέγοντας ότι ήταν πολύ δύσκολο να πρέπει να σταματήσουν στη χώρα να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις, να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του.

Επίσης κάλεσε για άλλη μια φορά τον κόσμο να εμβολιαστεί, αναφέροντας ως παράδειγμα την πολυομυελίτιδα από την οποία είχε προσβληθεί η μητέρα του, όταν δεν υπήρχαν εμβόλια.

"Ξέρεις ότι κάποτε υπήρχαν αρρώστιες που τώρα έχουν εξαφανιστεί, που δεν τις ξέρουμε καν, και εξαφανίστηκαν επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια. Η μαμά μου, ας πούμε, την οποία, όπως με ρώτησες, αγαπούσα πάρα πολύ, είχε αρρωστήσει από μία αρρώστια η οποία λέγεται πολιομυελίτιδα, η οποία δεν είναι γνωστή πια, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, η οποία μπορεί να σε αφήσει τελείως παράλυτο. Και όταν η μαμά μου αρρώστησε δεν υπήρχαν τα εμβόλια, όταν ανακαλύφθηκαν όμως τα εμβόλια πριν από 70 χρόνια και εμβολιαστήκαμε όλοι πια, η αρρώστια εξαφανίστηκε. Έτσι θα εξαφανιστεί και ο Covid αν όλοι εμβολιαστούμε" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Παιδιά: Γεια σας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γεια σας παιδιά.

Παιδιά: Είμαι η Αγάπη. Είμαι ο 'Αγγελος. Εγώ είμαι ο Πάνος. Εγώ είμαι η Κρυσταλλία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και εγώ είμαι ο Κυριάκος.

Παιδιά: Εγώ είμαι η Αλίκη. Και εγώ είμαι ο Φίλιππος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι έτοιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε.

'Αγγελος: Πριν από όλα, είστε στην 'Ατρακτο -νομίζω το ξέρετε- και πάμε για τη συνέντευξή μας.

Αγάπη: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω: όταν ήσασταν μικρός τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.

Φίλιππος: Θέλατε από μικρός να γίνετε Πρωθυπουργός;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, καθόλου.

Φίλιππος: Γιατί;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μικρός ήθελα να γίνω τελείως διαφορετικά πράγματα.

Αλίκη: Όπως;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οδηγός τραίνου, μετά πιλότος, μετά γιατρός και Πρωθυπουργός...

Φίλιππος: ...στο τέλος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική δεν σκέφτεσαι ότι θα ασχοληθείς με την πολιτική για να γίνεις Πρωθυπουργός κατευθείαν. Ξεκινάς από βουλευτής και όπου φτάσεις.

'Αγγελος: Όταν ήσασταν μικρός, σας έλειπε ο μπαμπάς σας όταν έφευγε για να κάνει αυτά που κάνετε εσείς τώρα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι μου έλειπε πολύ γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός, δεν τον έβλεπα πολύ, αλλά πρέπει να σου πω ότι και τον λίγο χρόνο που με έβλεπε ήταν ένας εξαιρετικός μπαμπάς. Οπότε, ναι, μου έλειπε πολύ όταν μεγάλωνα.

Πάνος: Σαν παιδί είχατε ακούσει να λένε οι άλλοι κακά λόγια για τον μπαμπά σας, λόγω των πολιτικών; Είχατε τσακωθεί ποτέ στο σχολείο γι' αυτό το θέμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βέβαια. Και είχα ακούσει να λένε άσχημα πράγματα και είχα τσακωθεί στο σχολείο. Και πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωνα, αισθανόμουν άσχημα όταν έλεγαν άσχημα πράγματα για τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι κι εσύ το ίδιο θα αισθανόσουν. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αισθάνονται τα ίδια πράγματα αν ακούν να λένε κάτι άσχημο για τον μπαμπά τους. Απλά επειδή εμένα ο μπαμπάς μου ήταν στην πολιτική και ήταν γνωστό πρόσωπο ήταν λογικό να προκαλεί τέτοιου είδους αντιδράσεις από άλλα παιδιά.

Αλίκη: Ξέρουμε ότι είχατε μεγάλη αδυναμία στη μαμά σας. Τι θαυμάζετε, όμως, περισσότερο σε εκείνη;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εκτός του ότι ήταν πολύ καλή μαγείρισσα. Ήταν πολύ καλή μαγείρισσα, αλλά η μαμά μου, για να καταλάβεις εγώ είχα τρεις μεγάλες αδερφές, οπότε όταν γεννήθηκα εγώ που ήμουν το πρώτο και το μόνο αγόρι στην οικογένεια κατάλαβες ότι η μαμά μου χάρηκε πάρα πολύ. Και είχαμε μία πολύ στενή σχέση. Ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και καλός άνθρωπος.

Αλίκη: Εσείς δεν είχατε κάνει πρώτα μία άλλη δουλειά πριν γίνετε Πρωθυπουργός, σωστά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πώς, βέβαια είχα κάνει. Δούλευα.

Αλίκη: Έχετε κάνει; Ποια;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βέβαια, δούλευα για δέκα χρόνια. Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μία εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική και πριν γίνω Πρωθυπουργός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς, δεν ξεκινάει κάνει την πολιτική για να γίνει Πρωθυπουργός. Όπως σου είπα, πρώτα εκλέχθηκα βουλευτής για αρκετά χρόνια, μετά έγινα Υπουργός και μετά έγινα Πρωθυπουργός επειδή κέρδισε το κόμμα του οποίου είμαι επικεφαλής, η Νέα Δημοκρατία, τις τελευταίες εκλογές.

Κρυσταλλία: Εσείς τι έχετε σπουδάσει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω σπουδάσει Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες. Πολιτικές Επιστήμες είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πολιτική. Και έχω σπουδάσει, επίσης, ένα πτυχίο που λέγεται Διοίκηση Επιχειρήσεων, πώς θα γίνεις, δηλαδή, ουσιαστικά ένας καλός μάνατζερ ή επιχειρηματίας.

Πάνος: Διευκρινίστε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε ως Πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι μία πολύ καλή ερώτηση. Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να συντονίζω τους Υπουργούς και να παίρνουμε τις σημαντικές εκείνες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Δεν τις παίρνουμε μόνοι μας, διότι εκτός από την κυβέρνηση υπάρχει και η Βουλή. 'Αρα, πρέπει να γράφουμε νόμους, οι νόμοι να πηγαίνουν στη Βουλή, να ψηφίζονται από τη Βουλή και μετά να μπορούν να εφαρμόζονται. Και, βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε τις σημαντικές αποφάσεις για το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία.

Αλίκη: Σε όλη αυτή την πολιτική καριέρα που έχετε κάνει δεν είχατε πει ποτέ, ας πούμε, «δεν μπορώ, κουράστηκα, θέλω να τα παρατήσω»;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό. Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, όλοι έχουμε μέρες που λέμε «δεν αντέχουμε, κουραστήκαμε». Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσω για να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι αρκετά πεισματάρης, αλλά σίγουρα έχω περάσει και εγώ στη δουλειά μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία, πολύ δύσκολες μέρες, που γυρνούσα σπίτι πολύ κουρασμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος και έλεγα «πω, πω, πώς θα τα βγάλουμε πέρα όλα αυτά»;

Αγάπη: Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρετε ως Πρωθυπουργός;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν όταν έπρεπε να τα κλείσουμε όλα για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να σταματήσουν στη χώρα να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις, να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω.

Αγάπη: Νομίζετε πως οι Έλληνες τα έχουμε πάει καλά με το θέμα του κορονοϊού ή όχι τόσο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσύ τι λες;

Αγάπη: Νομίζω πως τα έχουμε πάει καλά, αρκεί να υπάρχουν κανόνες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτσι είναι. Τα πήγαμε καλά επειδή υπήρχαν κανόνες και επειδή υπακούσαμε στους κανόνες.

Αγάπη: Ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα πήγαμε συνολικά καλά, βέβαια σε μία τέτοια μεγάλη κρίση, δυστυχώς, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι σαν χώρα τα πήγαμε καλά. Και τα πήγαμε καλά ακριβώς, όπως είπες, επειδή τηρήσαμε τους κανόνες. Γιατί τους κανόνες τους έβαλαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν καλύτερα τι έπρεπε να κάνουμε, όχι εμείς οι πολιτικοί αλλά οι ειδικοί, οι γιατροί, οι επιστήμονές μας.

Αυτοί μας έμαθαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν ξέραμε, πώς να κάνουμε τον ιό να μην μας ακουμπάει, να προστατευτούμε από τον ιό. Και επειδή σχεδόν όλοι πιστεύω τηρήσαμε αυτούς τους κανόνες, γι' αυτό νομίζω ότι πήγαμε καλά.

Φίλιππος: Αν είχατε μία υπερδύναμη, παραδείγματος χάρη του Σούπερμαν, τι θα θέλατε να κάνετε με αυτήν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ήθελα να μπορώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Όταν έχω να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα, αν είχα μία υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σταματήσει η πανδημία τώρα, να έχουμε ας πούμε κάποιου είδους μαγικό φάρμακο.

Αλίκη: Κάτι σαν φίλτρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι ή σκέψου ένα σπρέι σαν κι αυτά που βάζουμε στη μύτη μας όταν έχουμε συνάχι, για σκέψου τι ωραίο που θα ήταν; Να βάζαμε ένα απλό σπρέι και αν είχαμε αρρωστήσει από την πανδημία, αν είχαμε κολλήσει τον κορονοϊό, να εξαφανιζόταν, αυτό δεν θα ήταν πολύ ωραίο να το είχαμε;

Φίλιππος: Τα έχω δει σε διαφημίσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι αλλά δυστυχώς δεν δουλεύουν για τον κορονοϊό, δουλεύουν μόνο για το συνάχι. Αλλά τέτοιο σπρέι, αν είχαμε ένα τέτοιο σπρέι για την πανδημία θα ήταν πολύ ωραία.

Αλίκη: Ναι, αλλά τα εμβόλια δεν είναι σαν και αυτό το σπρέι που λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακριβώς, έχεις πολύ δίκιο.

Αλίκη: 'Αρα, έχετε την υπερδύναμη αυτή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν την έχουμε, την αποκτήσαμε όλοι μαζί. Αλλά για να την έχουμε αυτή την υπερδύναμη πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί αν κάποιοι δεν το κάνουν ή αν αρκετοί δεν το κάνουν έχουμε πρόβλημα. Και ξέρεις ότι τώρα πια ας πούμε στην Αμερική έχουν δώσει άδεια να κάνουν και τα παιδιά το εμβόλιο. Εσείς εξάλλου έχετε κάνει αρκετά εμβόλια, τα κάνατε όταν ήσασταν πολύ μικροί για μία σειρά από αρρώστιες που δεν υπάρχουν πια.

Ξέρεις ότι κάποτε υπήρχαν αρρώστιες που τώρα έχουν εξαφανιστεί, που δεν τις ξέρουμε καν, και εξαφανίστηκαν επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια. Η μαμά μου, ας πούμε, την οποία, όπως με ρώτησες, αγαπούσα πάρα πολύ, είχε αρρωστήσει από μία αρρώστια η οποία λέγεται πολιομυελίτιδα, η οποία δεν είναι γνωστή πια, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, η οποία μπορεί να σε αφήσει τελείως παράλυτο. Και όταν η μαμά μου αρρώστησε δεν υπήρχαν τα εμβόλια, όταν ανακαλύφθηκαν όμως τα εμβόλια πριν από 70 χρόνια και εμβολιαστήκαμε όλοι πια, η αρρώστια εξαφανίστηκε. Έτσι θα εξαφανιστεί και ο Covid αν όλοι εμβολιαστούμε.

Πάνος: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν ο κορονοϊός τελειώσει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να πάρω την οικογένειά μου και να κάνω ένα ωραίο, χαλαρό ταξίδι. Να κάνω ένα ταξίδι, δηλαδή να πάω κάπου στην Ελλάδα, αλλά χωρίς μάσκες, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια θα χαρώ πάρα πολύ, επίσης, όταν ξαναπαίξω μπάσκετ με τους φίλους μου.

Πάνος: Ωραία ιδέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί μπάσκετ δεν μπορούμε ακόμα να παίξουμε, επειδή το μπάσκετ είναι κλειστό, ακόμα δεν τα έχουμε αφήσει αυτά ελεύθερα. Θα χαρώ πολύ να πάω να παίξω μπάσκετ με τους φίλους μου

Πάνος: Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσύ, ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανες;

Πάνος: Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα; Καταρχάς θα οργάνωνα ένα πολύ μεγάλο πάρτι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ένα πάρτι, αυτό μάλιστα.

Πάνος: Ένα πολύ μεγάλο πάρτι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με μουσική και όλα, έτσι δεν είναι;

Πάνος: Με μουσική. Δεν ξέρω τώρα πού θα πήγαινα να το κάνω, αλλά θα οργάνωνα ένα μεγάλο πάρτι και πολύ ωραίο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλεια.

Πάνος: Επίσης, θα έκαιγα μερικές από τις μάσκες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, και αυτό μάλιστα.

Πάνος: Θα τις έκαιγα κανονικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τις έχεις σιχαθεί ε;

Πάνος: Δεν μπορώ. Εντάξει, θα κρατούσα μια-δυο μάσκες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ε, όχι, πρέπει να κρατήσεις κάποιες για σουβενίρ, για ενθύμιο.

Πάνος: Μια, δύο για ενθύμιο και άλλη μια αν χρειαστεί ξανά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το είπες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Διότι μπορεί να τις χρειαστούμε ξανά. Ελπίζουμε όχι, αλλά σκέψου ότι κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτούμε και μετά τον κορονοϊό ότι καλό είναι να έχουμε και καμιά μάσκα. Όχι για να τη φοράμε κάθε μέρα, αλλά ας πούμε αν πάμε σε ένα νοσοκομείο να κάνουμε μία επίσκεψη...

Πάνος: Ναι, τότε ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: ...δεν θα φορούσαμε μία μάσκα; Δεν θα αισθανόμασταν εμείς πιο ασφαλείς; Ή πολύς κόσμος μπορεί να αισθάνεται ασφαλείς να φοράει τη μάσκα άμα μπει, παραδείγματος χάρη, σε ένα ταξί ή στο λεωφορείο, να το κάνει γιατί η μάσκα δεν μας προστατεύει μόνο από τον κορονοϊό, μας προστατεύει και από τη γρίπη, μας προστατεύει και από το απλό κρύωμα. Και μπορεί τον επόμενο χειμώνα, παρότι ελπίζουμε η μάσκα να μην είναι υποχρεωτική, να θέλεις να έχεις και καμιά στην άκρη, να τη φοράς όποτε εσύ κρίνεις ότι είναι σωστό.

Κρυσταλλία: Υπάρχει κάτι που φοβάστε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν υπάρχει κάτι που φοβάμαι; Βέβαια. Όλοι δεν φοβόμαστε κάτι;

Κρυσταλλία: Ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι όλοι αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι μην αρρωστήσουμε. Τώρα με τον κορονοϊό, ας πούμε, όλοι νομίζω ότι φοβόμαστε κάπως τον κορονοϊό. Και νομίζω ότι φοβάμαι όχι μόνο τι θα συμβεί σε μένα, πάντα φοβόμαστε τι θα συμβεί στους ανθρώπους που αγαπάμε, ας πούμε μη συμβεί κάτι στα παιδιά μας ή μη συμβεί κάτι στη γυναίκα μου.

Αγάπη: Αν σας ζητούσαμε να χαρακτηρίσετε τη σύζυγό σας με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ωχ, τώρα πρέπει να προσέχω τι θα πω. Λοιπόν, πρώτα είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, με στηρίζει πάρα πολύ, είναι πολύ υποστηρικτική, και είναι και πολύ πεισματάρα.

Αγάπη: Σαν και εσάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και εγώ είμαι πεισματάρης.

Αγάπη: Και εσείς είστε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και εγώ είμαι πεισματάρης, πολύ.

Αγάπη: Το είπατε πριν.

Πάνος: Για πείτε μου, τι ώρα τελειώνετε τη δουλειά σας και γυρνάτε σπίτι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αναλόγως, αν είναι μία συνηθισμένη μέρα θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ 20:00 και 21:00. Αλλά πολλές μέρες μπορεί να έχω υποχρεώσεις το βράδυ, μπορεί να πρέπει να έχω να δώσω μία ομιλία ή να πρέπει να υποδεχτώ κάποιον ξένο Πρωθυπουργό ή Πρόεδρο ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα ή μερικές φορές όταν πηγαίνουμε ταξίδια στο εξωτερικό μπορεί να πρέπει να γυρίσω πολύ αργά το βράδυ. Αλλά συνήθως θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ οκτώ και εννέα το βράδυ.

'Αγγελος: Ποια είναι η σχέση σας με τα αθλήματα; Σας αρέσουν τα σπορ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μου αρέσουν πολλά σπορ. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει το τένις, μου αρέσει το περπάτημα, το ποδήλατο, το σκι. Είναι η εκτόνωσή μου τα σπορ.

'Αγγελος: Παίζω και εγώ τένις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, ωραία. Και σένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου τενίστας;

'Αγγελος: Είναι ο Τσιτσιπάς...

Κυριάκος Μητσοτάκης: ...ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη;

'Αγγελος: Ναι, σας προκαλώ μια μέρα να παίξουμε τένις, να βάλουμε στοίχημα να δούμε ποιος θα κερδίσει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, πρέπει να είσαι πολύ καλός.

'Αγγελος: Ε, παίζω με τον μπαμπά μου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μάλλον έχεις πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αυτό είναι το καλύτερο από όλα, γιατί το τένις δεν είναι μόνο τεχνική, είναι να το πιστεύεις κιόλας στο μυαλό.

'Αγγελος: Ακριβώς.

Πάνος: Βλέπετε τηλεόραση; Και αν βλέπετε, τι βλέπετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπω τηλεόραση όταν γυρίζω το βράδυ στο σπίτι και θέλω να χαλαρώσω. Βλέπω ή αθλητικά τα οποία με ξεκουράζουν και με χαλαρώνουν ή μπορεί να δω κάποια σίριαλ στο Netflix.

Πάνος: Και εγώ βλέπω αθλητικά, ποδόσφαιρο βασικά, όχι αθλητικά. Παίζω ποδόσφαιρο, βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι και εγώ, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ βλέπω και ποδόσφαιρο και μου αρέσει και το μπάσκετ, ειδικά τώρα βλέπω πολύ αμερικάνικο μπάσκετ.

Πάνος: NBA.

Κυριάκος Μητσοτάκης: NBA. Είμαι φαν του Γιάννη, μεγάλος.

Πάνος: Του Αντετοκούνμπο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι.

Αλίκη: Τώρα ήρθε η ώρα για ένα small game, αλλά να απαντήσετε γρήγορα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εντάξει, είμαι έτοιμος.

Αγάπη: Είστε έτοιμος; Πανέτοιμος, ωραία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να δούμε, θα φανεί.

Αγάπη: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ντολμαδάκια.

Αλίκη: Το προτέρημά μου είναι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι πολύ μεθοδικός και οργανωμένος.

Αγάπη: Το ελάττωμά μου είναι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μερικές φορές δεν έχω πολλή υπομονή.

Αλίκη: Δεν αποχωρίζομαι ποτέ, μα ποτέ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τον μικρό σταυρό που φοράω.

Αγάπη: Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άνθρωποι που επιμένουν να κάνουν συνέχεια το ίδιο λάθος.

Αλίκη: Αν δεν ήσασταν Πρωθυπουργός, θα ήσασταν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι θα ήθελα να ήμουν ή τι θα ήμουν;

Αλίκη: Τι θα θέλατε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι θα ήθελα να διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο, να ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου.

Αλίκη: Και τι θα ήσασταν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ήμουν ίσως αυτό το οποίο έκανα πριν, θα ήμουν στέλεχος σε μία τράπεζα.

Αλίκη: Ευχαριστούμε πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτική η εμπειρία μου. Οι ερωτήσεις σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ διαφορετικές.

Αγάπη: Ευχαριστούμε.

Αλίκη: Ευχαριστούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και θέλω, όχι μόνο οι δυο σας, αλλά και όλα τα παιδιά να τη συνεχίσετε αυτή την ωραία προσπάθεια διότι μέσα από τις ερωτήσεις πιστεύω ότι μαθαίνετε και πράγματα για τον εαυτό σας.

Αγάπη: Ναι.

Αλίκη: Αμέ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία να σας μιλήσω και να σας απαντήσω.

Αλίκη: Και να παίξουμε και ένα μικρό παιχνίδι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και να παίξουμε και το παιχνιδάκι μας.

Αλίκη: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ.



