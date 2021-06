Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Πάτρα: συναγερμός για κρούσματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των κρατουμένων που βρέθηκαν θετικοί είναι και ο βαρυποινίτης, Νίκος Παλαιοκώστας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα έχουν βρεθεί θετικοί ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και 14 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο βαρυποινίτης, Νίκος Παλαιοκώστας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τελευταία ξεκίνησε και αιμοκάθαρση.

Ο σωφρονιστικός βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ οι κρατούμενοι έχουν απομονωθεί από τους υπόλοιπους.

Ο κορονοϊός είχε προκαλέσει αναστάτωση και στο παρελθόν στις φυλακές, με τα κρούσματα και τότε να ήταν αρκετά.





Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το προφίλ των δραστών και το ύποπτο όχημα

Θεσσαλονίκη: πεζός επιχείρησε να κλέψει αυτοκίνητο εν κινήσει

Θεοχάρης από Θεσσαλονίκη: Η Ελλάδα είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός