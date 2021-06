Κόσμος

ΗΠΑ – Τέξας: μία σύλληψη για το μπαράζ πυροβολισμών στο Όστιν

Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό συνεχίζονται.

(φωτό αρχείου)

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε ανταλλαγή πυρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Όστιν, στην πολιτεία Τέξας, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως έχει συλληφθεί ένας από τους δύο υπόπτους που αναζητούσε.

Περί τη 01:30 (τοπική ώρα), αναφέρθηκαν πολλοί πυροβολισμοί σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον μεταβατικό επικεφαλής της αστυνομίας Τζόζεφ Τσακόν, σύμφωνα με τον οποίο σε κέντρα διασκέδασης στην περιοχή βρίσκονταν πλήθη «σαν αυτά που βλέπαμε πριν» από την πανδημία του νέου κορονοϊού, όπως είπε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, τα πρώτα στοιχεία της οποίας υποδεικνύουν ότι πιθανόν επρόκειτο για «μεμονωμένο» περιστατικό, για διένεξη δύο προσώπων που εκτραχύνθηκε. «Τα περισσότερα θύματα ήταν αθώοι», σύμφωνα με τον κ. Τσακόν. Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η αστυνομία ζήτησε από οποιονδήποτε πολίτη έχει πληροφορίες για το συμβάν ή τράβηξε βίντεο του συμβάντος να επικοινωνήσει με τις αρχές. Ένας από τους υπόπτους συνελήφθη από μέλη των U.S. Marshals, σύμφωνα με τη γενική αστυνομική διεύθυνση του Όστιν. Ο αρχηγός της αστυνομίας εξήρε την ταχύτητα με την οποία επενέβησαν οι άνδρες του, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και διακομίζοντας αμέσως τραυματίες σε νοσοκομεία, κάτι που όπως επισήμανε έσωσε ζωές.

Τα θύματα βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων έχουν αυξηθεί φέτος σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Από τον Ιανουάριο, πάνω από 19.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τις αυτοκτονίες.