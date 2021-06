Κοινωνία

Άλιμος: σορός γυναίκας βρέθηκε στη θάλασσα

Στην περιοχή έσπευσε στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής και με τη συνδρομή στελεχών ΕΚΑΒ ανέσυραν τη σορό.

Πρόκειται για γυναίκα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας 70 περίπου ετών, ύψους 1,65μ, με λευκό χρώμα μαλλιών, ενδεδυμένη με μπλούζα ριγέ λευκού και ερυθρού χρώματος, φούστα μαύρου χρώματος και υποδήματα μαύρου χρώματος, ενώ φορούσε βέρα και μία αλυσίδα στο λαιμό με κρεμασμένα κλειδιά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ''Ασκληπιείο Βούλας'', όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να πέσει "φως" στα αίτια του θανάτου της.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

